Campeonatos Mundiais de Teqball mostram o caminho para a inclusão olímpica

O desporto está a aproximar-se do seu objetivo de ser incluído nos Jogos Olímpicos de 2028 e a competição está a aquecer à medida que os atletas começam a levar o seu jogo de Teqball para o próximo nível.

Em dezembro, os melhores jogadores de Teqball de todo o mundo viajaram para Gliwice, na Polónia, para o Campeonato Mundial de Teqball. Homens e mulheres tiveram de se qualificar em categorias específicas nos seus países de origem para poderem competir no torneio.

Para os espectadores, o Teqball parece uma estranha combinação de futebol e ténis de mesa, com um máximo de quatro jogadores à volta de uma mesa curva, jogando e cabeceando a bola para a frente e para trás.

O Campeonato do Mundo deste ano foi uma oportunidade para um punhado de atletas defenderem os seus títulos da edição de 2019. Para outros, o cancelamento do torneio do ano passado devido à pandemia proporcionou um ano suplementar para treinarem e se prepararem para trazer para casa o primeiro título de sempre do Teqball do seu país.

Durante os quatro dias do torneio, que aconteceu entre 8 e 11 de dezembro, a energia na arena estava bombando enquanto os atletas literalmente deixavam seu sangue, suor e lágrimas na quadra diante de multidões de até 1.500 pessoas, de acordo com o site oficial do Teqball, FITEQ.

O efeito Teq

A curiosidade leva as pessoas a parar e assistir a uma partida de Teqball numa mesa, mas para aqueles com espírito competitivo, o desporto oferece um desafio irresistível para entrar e jogar.

Aqueles que o fazem rapidamente descobrem que, uma vez começado, é difícil afastar-se.

Os participantes não precisam de ter experiência desportiva prévia para jogar Teqball, mas para atingir um nível competitivo, cada toque e ataque requer precisão e planeamento.

A complexidade das regras exige uma combinação de perícia e estratégia para se ser bem sucedido, e os jogadores experientes passam horas na mesa todos os dias para aperfeiçoar e afinar os seus serviços, golpes e devoluções.

Mulheres no Teq

Este ano, foram lançadas as competições de singulares e pares femininos, para além das competições de singulares e pares masculinos e de pares mistos, elevando o número total de categorias para cinco.

Dos 32 países que lutaram pelos cinco primeiros lugares, apenas três conquistaram o ouro: Hungria, Brasil e Sérvia.

A húngara Anna Izsak tornou-se a primeira pessoa a vencer o evento individual feminino, derrotando a polaca Paulina Lezak e conquistando o ouro. O jogo terminou quase antes de começar, com Izsak a superar Lezak numa vitória confortável, em sets directos.

Todas as atenções estavam viradas para a aguardada final de pares femininos, com os EUA a enfrentarem o Brasil para fazerem história no torneio. Carolyn Greco, dos EUA, derrotou a campeã brasileira Natalia Guitler pelo terceiro lugar na competição individual no dia anterior, mas o Brasil tinha a vingança em mente, já que Guitler e sua parceira Rafaella Fontes derrotaram Greco e Margaret Osmundson em três sets acirrados para ficar com o ouro.

Guitler disse que a vitória foi um sonho realizado para ela e Fontes, acrescentando que elas trabalharam duro durante todo o ano para se preparar, apesar das condições serem difíceis no Brasil devido à falta de estrutura do Teqball.

Guitler é a ex-campeã mundial de duplas mistas e a mulher mais reconhecida no Teqball até hoje. Fontes provou ser uma parceira extremamente formidável, já que a jovem de 19 anos ganhou vários títulos de Teqball no Brasil e é conhecida por seu sucesso no esporte brasileiro de futevôlei.

Osmundson disse que a dupla americana esperava por melhores resultados: "Temos consciência de que é a nossa primeira competição, por isso estamos gratos pela experiência de poder representar o nosso país e, finalmente, sair com algum hardware, mas vamos sempre correr atrás de mais para o próximo ano."

Osmundson e Greco fundaram o primeiro clube feminino de Teqball do mundo em Los Angeles, chamado BellaTeq. Elas disseram que vão voltar diretamente ao trabalho assim que chegarem a casa, e Greco disse que o seu foco será continuar a abrir caminho para as atletas femininas de Teqball em todo o mundo.

Crescimento global

O Teqball é relativamente novo - tem apenas sete anos - mas o desporto tem registado um enorme crescimento em todo o mundo, de acordo com o presidente da Federação Nacional de Teqball dos EUA, Ajay Nwosu, que disse que há milhares de atletas a jogar em 118 países.

O desporto teve origem em Budapeste, na Hungria, e o país fundador saiu vitorioso com três medalhas de ouro nos eventos de singulares masculinos e femininos e de pares mistos nos Campeonatos do Mundo.

Ádám Blázsovics tornou-se tricampeão mundial de Teqball, com Izsak a conquistar a primeira medalha de ouro em singulares femininos. Csaba Bányik e Zsanett Janicsek conquistaram o ouro nos pares mistos ao derrotarem os brasileiros Leonardo Lindoso e Vania Moraes da Cruz num jogo renhido.

A Sérvia ficou em primeiro lugar nas duplas masculinas, com os campeões de 2018 Bogdan Marjevic e Nikola Mitro a derrotarem os romenos Apor Gyorgydeak e Szabolcs Ilyes.

Apesar de serem algumas das caras mais novas do torneio, os EUA subiram ao pódio duas vezes nas provas femininas.

Nwosu disse estar feliz e orgulhoso da equipa americana pela forma como se representou este ano: "Crescemos muito no espaço de apenas dois anos desde que adoptámos este desporto nos EUA. No próximo ano, esperamos certamente voltar a subir ao pódio com mais algumas medalhas de ouro".

Visão para o futuro do Teqball

A federação de Teqball considera-se o desporto com o crescimento mais rápido do mundo, de acordo com o seu sítio Web FITEQ. O cofundador e presidente Viktor Huszár é citado no site dizendo que o Teqball é uma "marca verde" no que diz respeito aos indicadores do Comité Olímpico Internacional para a introdução de novos desportos no programa olímpico.

A federação tem como objetivo incluir o Teqball nos Jogos Olímpicos quando estes se realizarem em Los Angeles, em 2028. O crescimento verificado na Califórnia e em todos os Estados Unidos nos últimos dois anos é um sinal positivo de que o desporto está a ir na direção certa.

O FC Barcelona e o Paris Saint-Germain estão entre os muitos clubes europeus que têm tabelas Teq. Paul Pogba, Kylian Mbappé, Roberto Carlos e John Terry estão entre os actuais e antigos jogadores que têm as suas próprias mesas personalizadas.

O FC Bayern de Munique organizou uma competição entre alguns dos jogadores do clube, enquanto David Beckham jogou uma partida contra o seu filho, Romeo, numa mesa Teq do Inter Miami CF.

"Não são necessários muitos jogadores, não é um desporto caro. Tudo o que é preciso é a mesa. Pode ser colocada no parque, na praia, e funciona", disse Huszár.

