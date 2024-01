Destaques da história

Campeonato PGA: De volta a Baltusrol - o terreno de caça feliz de Nicklaus

O Dia Nº 1 vai defender o título PGA

Baltusrol recebe o torneio pela segunda vez

Mickelson ganhou o título PGA de 2005 neste campo

O local de duas das famosas vitórias de Nicklaus

De facto, o torneio irá agora colidir com o Women's British Open desta semana em Woburn - o que não ajuda nenhum dos dois eventos a ganhar mais visibilidade.

A vaga habitual do PGA em meados de agosto foi ocupada pelo primeiro evento olímpico em 112 anos, mas ainda há muito em jogo para os jogadores que vão dar a tacada inicial no Baltusrol Golf Club na quinta-feira.

Ler: Tabela de classificação do PGA Championship

Para além da oportunidade de se tornar o 216º jogador a vencer um grande torneio desde o primeiro em 1860, o campeão de domingo levará para casa 1,8 milhões de dólares e 600 pontos FedEx Cup - o que poderá ser suficiente para garantir um lugar nos lucrativos playoffs de fim de época do PGA Tour.

Quem vai lá estar?

Praticamente toda a gente - exceto Tiger Woods.

Apesar de muitos dos melhores jogadores de golfe do mundo se terem retirado dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a maior parte deles alegando preocupações com o vírus Zika, haverá um conjunto completo de estrelas do jogo a alinhar para uma oportunidade no último Major da época.

Ler: Spieth junta-se às estrelas do golfe que não vão ao Rio

Depois deste torneio, restam apenas três eventos do PGA Tour para ganhar um dos 125 lugares para os playoffs da FedEx Cup, e apenas dois para quem for ao Brasil - onde não haverá pontos nem prémios em dinheiro.

Woods, tetracampeão do PGA Tour, falhou os quatro majors deste ano devido aos seus problemas de coluna de longa duração.

O atual campeão

Jason Day ganhou o seu primeiro grande título em Whistling Straits no ano passado, negando a Jordan Spieth o seu terceiro sucesso de 2015 nos quatro torneios de elite do golfe.

O australiano recuperou a posição de nº 1 do americano este ano, vencendo três torneios - incluindo o prestigiado Players Championship - e terminando entre os 10 primeiros no Masters e no Open dos Estados Unidos, antes de terminar relativamente mal, empatado em 22º lugar, no Royal Troon, este mês.

Day espera acabar com a série de três primeiros vencedores de grandes torneios que se seguiu ao seu sucesso há 11 meses.

"Nunca encaro isto como uma defesa", disse ele após a ronda de treino de segunda-feira. "Tento ganhá-lo de novo. É essa a minha mentalidade."

Os principais candidatos

Dustin Johnson - O americano está classificado em 2º lugar, mas está, sem dúvida, em melhor forma do que Day, tendo terminado empatado em segundo lugar no Open do Canadá do fim de semana passado e estando no topo da classificação da FedEx Cup do PGA Tour.

Depois de empatar em quarto lugar no Masters, o jogador de 32 anos ganhou o seu primeiro Major no Open dos Estados Unidos, triunfou no WGC-Bridgestone Invitational e ficou em nono lugar no British Open.

Henrik Stenson - O sueco ganhou o seu primeiro título de Major em Troon com um resultado de -20 que igualou o recorde do PGA de Day em 2015 e foi o total mais baixo num Major, e tem a experiência necessária para que isso não seja um caso isolado.

Atualmente em quinto lugar, o jogador de 40 anos já foi o nº 2. Fez história em 2013, quando se tornou o primeiro golfista a liderar as listas de prémios do U.S. Tour e do European Tour na mesma época, e ganhou as duas finais principais para uma "dobradinha".

Phil Mickelson - O veterano americano triunfou na única outra vez que o PGA foi disputado em Baltusrol, em 2005 - o segundo dos seus cinco títulos principais - e "Lefty" vai tentar recuperar depois da luta no último dia com Stenson em Troon.

O segundo lugar do jogador de 46 anos foi o seu melhor resultado esta época, depois de não ter passado o corte no Masters, no Players Championship e no Open dos Estados Unidos, mas também tem cinco outros resultados entre os cinco primeiros.

Quem vai ganhar o PGA? Dê a sua opinião na nossa página do Facebook

Rory McIlroy - O antigo nº 1 raramente esteve em competição este ano, mas ficou entre os 10 primeiros no British Open e no Masters, para além de dois dos eventos do Campeonato do Mundo de Golfe.

Não é de excluir a hipótese de o norte-irlandês levantar o Troféu Wanamaker pela terceira vez no domingo.

Jordan Spieth - O jovem americano, talvez compreensivelmente, não tem conseguido manter a forma estratosférica do ano passado - mas, apesar disso, ganhou dois títulos do PGA Tour e empatou em segundo lugar em Augusta.

Ao completar 23 anos na quarta-feira, ele vai querer provar que alguns dos seus críticos estão errados e dar a si mesmo o presente de aniversário perfeito.

Um outsider a ter em conta

Andrew "Beef" Johnston foi o favorito do público em Troon ao terminar em oitavo lugar na sua segunda participação num Major, subindo para 88º na classificação.

O britânico de barba pesada - apelidado devido a um penteado particularmente espesso na infância - assinou desde então um contrato de patrocínio com um restaurante de fast-food dos EUA.

John Daly também está em campo, graças ao seu sucesso em Crooked Stick em 1991, mas o popular americano não passou o "halfway cut" num Major desde que empatou em 18º lugar no PGA de 2012.

O que estão a dizer

"Estou muito confiante no meu jogo neste momento. Sinto que tudo está a correr muito bem." Dustin Johnson.

"De todos os majors, o PGA dos EUA é normalmente o mais justo porque o tempo não costuma ser um fator importante. A configuração do campo de golfe não é ridiculamente penalizadora como num Open dos EUA." O campeão do Masters, Danny Willett, que jogará as duas primeiras rondas com Johnson e Stenson.

"É um grande campo de golfe, é único no sentido em que se vêem 16 buracos antes de se ver um par 5 se se estiver a fazer o teeking nos primeiros nove buracos ... Considero-o um dos melhores campos de golfe americanos." Jordan Spieth sobre a disposição inferior do Baltusrol, com 7.428 jardas e par 70.

"O driver será um taco fundamental esta semana, é preciso conduzir a bola a direito - mas não tem de ser longa. O melhor de Baltusrol é que a frente dos greens está sempre aberta." Phil Mickelson espera trazer a sua boa forma nos links escoceses para Springfield.

"Quem é que não gosta de doces, caramelos e gelados? É lá que estou a gastar mais dinheiro." Bubba Watson, duas vezes campeão do Masters, sobre a sua nova loja de doces, aBubba's Sweet Spot.

O passado sombrio do local

Baltusrol, fundado em 1895, tem dois layouts de 18 buracos. O seu Lower Course, criado numa grande remodelação em 1922, é o mais regularmente utilizado para grandes torneios - Jack Nicklaus ganhou o Open dos EUA em 1967 e 1980.

O lendário "Urso de Ouro" do golfe considerou-o um dos seus locais favoritos. Tem uma placa no 18º fairway que comemora a sua famosa tacada de 1 ferro no último buraco, há 49 anos, e um monumento aos feitos do 18 vezes vencedor de grandes torneios.

Situado em Springfield, Nova Jérsia, o Baltusrol é um dos quatro campos de golfe dos EUA que foram registados como National Historic Landmark, juntamente com o Merion's East Course, Oakmont e Pinehurst No. 2. Os veados vagueiam pelo terreno, pelo que é necessário efetuar abates regulares com licença.

O seu nome vem do agricultor holandês Baltus Roll, que foi brutalmente assassinado no terreno que o clube ocupa atualmente, em 1831. Foi transformado num clube de golfe pelo nova-iorquino Louis Keller, um não golfista mais conhecido por publicar o Social Register das famílias de elite.

O campo de competição foi redesenhado como dois campos de 18 buracos - Upper e Lower - mas Keller morreu pouco antes da reabertura em 1922. Ambos foram palco de grandes torneios.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com