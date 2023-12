Campeonato do Mundo do Qatar: O presidente da Federação Norueguesa de Futebol faz um discurso duro no Congresso da FIFA sobre os direitos humanos

No 72º Congresso anual da FIFA, na quinta-feira, a presidente da federação norueguesa de futebol, Lise Klaveness, proferiu um discurso contundente em que classificou de "inaceitável" a decisão de autorizar o Qatar a organizar o Campeonato do Mundo e exigiu que a FIFA faça mais para defender os seus princípios em matéria de direitos humanos.

Os comentários de Klaveness surgiram apenas um dia depois de o sindicato mundial de jogadores FIFPRO e uma federação sindical global terem publicado uma carta aberta em que criticavam o Qatar pela continuação das más condições de trabalho dos migrantes no período que antecedeu o torneio de dezembro, apesar de assinalarem alguns "sinais encorajadores de progresso".

Klaveness, antiga jogadora da seleção norueguesa e a primeira mulher presidente de futebol do país, afirmou que os "interesses fundamentais" do desporto foram ignorados quando o Qatar ganhou a candidatura em 2010.

"Os direitos humanos, a igualdade, a democracia: os interesses fundamentais do futebol só começaram a ser considerados no 11 inicial muitos anos mais tarde", disse Klaveness à delegação em Doha, capital do Qatar.

"Estes direitos básicos foram colocados em campo como substitutos, principalmente por vozes externas. A FIFA abordou estas questões, mas ainda há um longo caminho a percorrer".

Têm sido continuamente levantadas questões relacionadas com os direitos humanos no Qatar antes do torneio, especialmente sobre o tratamento dos trabalhadores migrantes e da comunidade LGBTQ+.

No ano passado, o The Guardian noticiou que 6.500 trabalhadores migrantes tinham morrido no país nos dez anos que se seguiram à candidatura bem sucedida do Qatar a anfitrião do torneio, em 2010, a maioria dos quais estava envolvida em trabalhos perigosos e de baixos salários, frequentemente efectuados sob calor extremo.

O relatório - negado "categoricamente" pelo chefe executivo da organização do torneio, Nasser Al Khater - não relaciona todas as 6.500 mortes com os projectos de infra-estruturas do Campeonato do Mundo e não foi verificado de forma independente pela CNN.

Com a homossexualidade ilegal e punível com até três anos de prisão, Josh Cavallo, o único jogador abertamente gay da primeira divisão do futebol masculino, disse em novembro que teria "medo" de jogar no Qatar.

Em resposta aos receios do australiano, Al Khater disse à CNN que ele seria "bem-vindo", acrescentando que o Qatar é um país "tolerante" e "acolhedor".

A FIFA deve dar o tom e liderar

Klaveness abordou ambas as questões sem mencionar o Qatar pelo nome, dizendo que a Noruega tinha considerado a possibilidade de boicotar o Campeonato do Mundo, mas decidiu que "o diálogo e a pressão" seriam uma solução melhor.

"Os trabalhadores migrantes feridos ou as famílias dos que morreram durante o período que antecedeu o Campeonato do Mundo têm de ser tratados", continuou Klaveness.

"Não há lugar para empregadores que não garantam a liberdade e a segurança dos trabalhadores do Campeonato do Mundo. Não há lugar para os dirigentes que não podem acolher o jogo das mulheres. Não há lugar para anfitriões que não podem garantir legalmente a segurança e o respeito das pessoas LGBTQ+ que vêm a este teatro dos sonhos.

"A FIFA deve dar o tom e liderar", acrescentou.

O Secretário-Geral do Qatar 2022, Hassan Al Thawadi, subiu posteriormente ao palco e rejeitou algumas das afirmações do presidente da federação norueguesa, sublinhando que a sua nação "...passou 12 anos de trabalho contínuo dedicado à realização de um torneio que deixa legados sociais, humanos, económicos e ambientais verdadeiramente transformadores".

Al Thawadi expressou ainda a sua deceção pelo facto de Klaveness "não ter tentado contactar-nos e não ter tentado dialogar antes de se dirigir ao Congresso".

"Sempre acolhemos com agrado a crítica construtiva, a crítica construtiva que se baseia na discussão, na compreensão das questões (...) e nos factos que estão no terreno. Continuaremos sempre a ter as nossas portas abertas a todos os que queiram compreender as questões (...) e instruir-se antes de fazer qualquer julgamento".

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse mais tarde à delegação que o Qatar tinha feito um trabalho "exemplar" no que diz respeito às mudanças em matéria de direitos humanos, acrescentando que as reformas da legislação laboral no país tinham sido "incríveis".

"A única forma de provocar uma mudança positiva é através do envolvimento e do diálogo", disse Infantino, afirmando que no Qatar "organizamos o melhor Campeonato do Mundo de sempre".

"Ele devia escolher as suas palavras com muito cuidado": Al Khater responde ao selecionador de Inglaterra

Na semana passada, o treinador da Inglaterra, Gareth Southgate, rejeitou os apelos para boicotar o torneio, dizendo aos repórteres que era importante "usar a nossa voz da maneira certa no momento certo".

À luz das leis anti-LGBTQ+ do Qatar, Southgate disse no início deste mês que seria "uma grande vergonha" que alguns adeptos ingleses não viajassem para o Campeonato do Mundo por se sentirem ameaçados ou temerem pela sua segurança pessoal.

Southgate também abordou as alegações de más condições de trabalho para os imigrantes.

"A maior questão, que não é religiosa nem cultural, é o que aconteceu com a construção dos estádios - e não há nada que possamos fazer quanto a isso, infelizmente", disse Southgate.

Em resposta na quinta-feira, Al Khater questionou os comentários de Southgate antes de convidar o treinador inglês a ver as condições por si próprio.

"Porque é um problema basear as suas opiniões em coisas que leu", disse Al Khater à Sky Sports.

"Alguém com muita influência, como Southgate, alguém com um grande público que ouve o que ele diz, deve escolher as suas palavras com muito cuidado.

"Há casos isolados, são esses os casos que chegam aos meios de comunicação social, mas posso garantir-lhe que se ele vier aqui e falar com a maioria dos trabalhadores, eles dir-lhe-ão como colocaram os filhos na universidade. Dir-lhe-ão como construíram as suas casas para eles e para as suas famílias.

"Nenhum país é perfeito... por isso, se alguém vem dizer que é um país perfeito, tem de olhar para si próprio."

Sindicatos de jogadores e trabalhadores pedem Centro de Trabalhadores Migrantes

Embora reconhecendo "sinais encorajadores de progresso", uma carta aberta da FIFPRO e da Federação Sindical Internacional dos Trabalhadores da Construção e da Madeira (BWI) afirmou que a preparação para o torneio tinha sido "repleta de escândalos de direitos humanos e más condições de trabalho".

"Os trabalhadores continuam a ser sujeitos a práticas abusivas", lê-se na declaração de quarta-feira dos secretários gerais da FIFPRO e da BWI, Jonas Baer-Hoffman e Ambet Yuson.

"Empregadores sem escrúpulos opõem-se às reformas e não estão a ser responsabilizados. Os trabalhadores em situação de maior vulnerabilidade de países como a Índia, o Bangladesh, o Nepal, as Filipinas, o Paquistão e alguns países africanos continuam a recear represálias se denunciarem a exploração de salários não pagos e de longos horários de trabalho.

"Aqueles que escaparam à pobreza no seu país de origem receiam perder o seu emprego e os seus salários. Continuam a enfrentar a ameaça de exploração e de condições de trabalho inseguras."

Para evitar que os progressos sejam interrompidos quando as "luzes da ribalta" do Campeonato do Mundo se apagarem, a declaração apela à criação de um centro no Qatar que funcione como um "espaço seguro" autónomo para os trabalhadores expatriados.

O centro permitiria aos trabalhadores "desenvolver competências, aprender e obter aconselhamento sobre os seus direitos laborais (...) e permitir-lhes-ia cooperar efetivamente com as autoridades do Qatar em questões prementes".

O Qatar e a FIFA ainda não responderam ao pedido de comentário da CNN.

Copa dos Trabalhadores Migrantes

Na quarta-feira, a BWI anunciou a organização da Taça dos Trabalhadores Migrantes, um torneio para celebrar aqueles que ajudaram a construir os estádios do Qatar e "celebrar o trabalho e o desporto como uma alavanca para a mudança social".

O evento terá lugar na Academia Al Jazeera, em Doha, e contará com a participação de três equipas formadas por trabalhadores migrantes, futebolistas e membros de sindicatos filiados na BWI.

"Lembrem-se, estamos em dívida para com os trabalhadores migrantes", conclui a carta aberta, "foram eles que trabalharam sob um calor abrasador para construir as infra-estruturas e os estádios.

"Suportaram alojamentos apertados e inóspitos. Por vezes, arriscaram a vida para enviar dinheiro para as suas famílias. Alguns deles perderam a vida.

"Foram eles que tornaram este torneio possível... vamos certificar-nos de que não os esquecemos."

