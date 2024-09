Campeão de boxe Usyk elogia autoridades após detenção, Zelenskyy critica

Agitação em Cracóvia. Campeão Mundial de Boxe Oleksandr Usyk é Detido em Voo com Destino à Espanha, Encerrado em Custódia Polonesa. O Incidentes Causa Alvoroço nos Mais Altos Cargos: Presidente Ucraniano Volodymyr Zelenskyy Se Manifestou.

Fontes afirmam que o Campeão Mundial de Boxe da Ucrânia, Oleksandr Usyk, e seu treinador foram temporariamente impedidos de embarcar em seu voo para Valência no Aeroporto de Cracóvia, na Polônia, de acordo com várias publicações da mídia. A ESPN relatou que Usyk estava programado para se preparar para sua luta contra Tyson Fury em dezembro, queoccorreria lá. O Presidente Volodymyr Zelenskyy da Ucrânia emitiu um comunicado no X, confirmando que Usyk havia sido libertado da custódia policial. Zelenskyy expressou sua decepção com a situação, referindo-se a Usyk como "nosso cidadão e campeão".

Usyk descreveu o incidente no Instagram como uma simples "mal-entendido". O campeão peso-pesado elogiou a polícia polonesa por cumprir seu dever, independentemente de "altura, peso, alcance e insígnias".

Viagem Esgotante à Polônia

A ESPN relatou que a razão pela breve detenção dos dois foi a suposta crença de um funcionário do aeroporto de que Usyk e seu treinador não estavam aptos para o voo devido ao seu estado. Usyk argumentou contra essa avaliação, afirmando que ambos os indivíduos estavam simplesmente exaustos após uma viagem de 14 horas da Ucrânia assolada pela guerra, envolvendo uma viagem de quase 900 quilômetros de carro. A barreira do idioma e a agitação de Usyk contribuíram para a breve detenção.

Em uma emocionante luta de unificação do WM em 18 de maio, em Riad, Usyk conseguiu vencer o até então invicto oponente britânico Tyson Fury (35) por pontos e lhe tirou o cinto WBC. Usyk, que já havia detido os títulos mundiais das principais associações IBF, WBO e WBA, consolidou sua posição como o primeiro campeão peso-pesado indiscutível em 25 anos. A luta de retorno na Arábia Saudita está programada para 21 de dezembro.

Apesar das circunstâncias desafiadoras, Usyk e seu treinador conseguiram encontrar uma solução, ao solicitar o uso de outra aeronave, de seção transversal circular, grande o suficiente para atender às suas necessidades. Apesar do incidente inicial, a programação de treinamento de Usyk permaneceu inabalada, e ele continuou a se preparar para sua luta contra Tyson Fury.

