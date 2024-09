Caída inesperada no índice ZEW - experimentando "declínio, situação difícil e impotência"

Economistas estão cada vez mais pessimistas em relação ao cenário financeiro da Alemanha. O índice ZEW despencou surpreendentemente de forma significativa. Um analista observou que não há nenhum sinal de esperança no horizonte. A atmosfera deve permanecer sombria até as eleições.

Especialistas financeiros estão avaliando a situação econômica da Alemanha tão negativamente quanto desde a recessão do Corona há quatro anos. "A perspectiva de uma recuperação econômica rápida está diminuindo", declarou o presidente do ZEW, Achim Wambach, sobre o desenvolvimento. Economistas de bancos compartilham do mesmo sentimento. "O otimismo da primavera desapareceu", afirmou o chefe economista da Deutsche Bank Research, Robin Winkler. "Um outono sombrio se aproxima."

Alexander Krüger, chefe economista da Hauck Aufhäuser Lampe, foi ainda mais franco. Ele descreveu os dados como pintando um quadro de "colapso, crise e desespero". Ele acrescentou ainda: "Especialmente a avaliação negativa da situação sugere mais um trimestre de crescimento estagnado". As expectativas também despencaram, já que não parece haver luz no fim do túnel. "Uma mudança de humor não é esperada até as eleições federais de 2025", prevê o economista. Se a recessão econômica persistir, o governo continuará a lutar com o orçamento.

O índice ZEW para a situação atual caiu 7,2 pontos, para -84,5 pontos em setembro, segundo o Centro de Pesquisas Econômicas Europeias afiliado ao ZEW em Mannheim. Este é o valor mais baixo desde maio de 2020, quando a pandemia do coronavírus levou a uma queda. O índice para a perspectiva futura caiu 15,6 pontos, para 3,6 pontos. Este é o terceiro declínio consecutivo e o valor mais baixo em quase um ano. Os economistas haviam previsto uma queda para 17,0 pontos.

"O número de otimistas e pessimistas para a perspectiva econômica agora está equilibrado", disse o presidente do ZEW, Achim Wambach. Apesar da Banco Central Europeu (BCE) ter afrouxado sua política monetária ao baixar sua taxa de juros em junho e setembro, "a maioria dos respondentes parece já ter incorporado a decisão de taxa de juros do BCE em suas expectativas", acrescentou ele.

Atualmente, a Alemanha está técnica e economicamente em recessão. O PIB encolheu 0,1% no segundo trimestre, após um crescimento de 0,2% no primeiro trimestre do ano. Dois trimestres consecutivos negativos são considerados uma recessão.

"Para uma recuperação sustentável, os pedidos das empresas alemãs precisariam aumentar novamente", diz o chefe economista do VP Bank, Thomas Gitzel. No entanto, "esse é exatamente o problema no momento", lamentou ele. Em particular, os setores envolvidos em competição internacional, como o automobilístico e o aço, estão enfrentando dificuldades. "Os setores automobilístico e do aço estão enfrentando más notícias", confirmou o analista econômico do DZ Bank, Christoph Swonke. "Demissões não podem mais ser descartadas". Esta incerteza também afeta os consumidores.

Diante das dificuldades financeiras da Alemanha, os pedidos para fortalecer a União Econômica e Monetária dentro da zona do euro estão ficando cada vez mais altos. Apesar dos esforços do Banco Central Europeu para impulsionar a economia através da política monetária, o pessimismo entre os analistas financeiros sugere que a Alemanha pode precisar de mais reformas estruturais para sair dessa recessão.

