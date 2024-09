Caddies desnudos, um aparelho de Karaoke e o ex-presidente Barack Obama: os segredos da vitória da equipe dos EUA na Copa Solheim

O capitão da equipe dos EUA teve um voo longo para casa para refletir sobre a derrota da Copa Solheim no último momento na Espanha no ano anterior, já que a Europa conseguiu uma incrível reviravolta para manter a taça. Eventualmente, a frustração se transformou em choro incontrolável.

"Eu simplesmente não consegui me segurar", disse Lewis ao CNN's Patrick Snell.

"Todo o trabalho e esforço, e não saímos vitoriosos. Desde então, tenho sido impulsionada a descobrir como evitar que isso aconteça novamente, como garantir que cruzaremos a linha de chegada vitoriosos."

Exatamente um ano depois, Lewis tinha as respostas para essas perguntas e elas iam desde máquinas de karaoke até jantares com ex-presidentes dos EUA.

Sob a liderança de Lewis, sua equipe garantiu uma vitória satisfatória em Gainesville, Virgínia, no domingo passado, com a equipe anfitriã vencendo por 15,5 a 12,5 sobre a Europa no Robert Trent Jones Golf Club, colocando fim a uma espera de sete anos para erguer a Copa Solheim.

Lágrimas de um tipo diferente escorreram depois que Lilia Vu selou a vitória com um tiro impressionante, vendo Lewis cercada por seu emocionado marido, pais e - em um momento de volta ao passado - sua filha de cinco anos, Chesnee, que correu para o green para abraçar sua mãe.

"Eu disse a ela que tínhamos ganhado a taça e ela começou a chorar", lembrou Lewis.

"Eles tinham visto o trabalho por trás dos bastidores e eu tinha perdido tempo com eles. Eles entenderam o quanto isso significava para mim."

Camaradagem

Com apenas três mudanças na equipe de 12 membros que ficou perto da vitória no ano anterior - as novatas Sarah Schmelzel e Lauren Coughlin, além da vencedora de 2015 Alison Lee - Lewis liderou um grupo unido que compartilhava uma dor comum em Virginia.

A química da equipe ficou ainda mais forte graças ao apoio do presidente Barack Obama.

Membro honorário no Robert Trent Jones, Obama fez uma aparição surpresa em um jantar da equipe em Washington D.C., antes do torneio, e surpreendeu a todos novamente com uma visita à primeira tacada no primeiro dia, enquanto os EUA saíam na frente com uma vantagem recorde de 6 a 2.

"Significou muito. A equipe e os jogadores ficaram muito felizes em conhecê-lo", disse Lewis, de 39 anos. "Você podia ver que ele tinha assistido alguns antes, isso foi definitivamente um dia especial para nós."

Um espírito de equipe contagiante ficou claro no segundo dia de jogo, quando dois caddies dos EUA responderam a uma tacada para eagle de Lee durante um jogo de quatro bolas tirando a camisa.

Depois de se desculpar, os caddies Jack Fulghum e Taylor Takada aprenderam que não estavam em apuros por suas comemorações entusiasmadas com Lewis, que apreciou aquele momento agora viral.

"Eu só disse a eles que eles estavam ficando virais", lembrou Lewis. "Aqueles vídeos e os que eu vi da minha equipe, cantando e dançando e apenas sendo crianças, é isso que me vem à mente quando penso nessa equipe, algo que vou lembrar por muito tempo."

Descanso e relaxamento

Um sábado poderoso liderado pela mercurial Nelly Korda viu a equipe de Lewis levar uma vantagem de 10 a 6 para o último dia, deixando a Europa precisar replicar o "Milagre de Medinah" da Copa Ryder de 2012 para negar a eles uma vitória há muito esperada.

Embora a inglesa Charley Hull tenha ameaçado orquestrar outra comeback dramática com uma vitória inicial nas partidas individuais sobre a número 1 do mundo Korda, a equipe anfitriã manteve a calma para garantir a vitória, que se tornou um improvisado balde de champanhe.

Para Lewis, uma possível ressaca foi a única fonte de desconforto neste ano no voo de volta para casa, a vencedora de 13 vezes no LPGA Tour pronta para participar de mais ação no Campeonato Walmart NW Arkansas no

