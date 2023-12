Destaques da história

Caddie morre durante torneio de golfe feminino no Dubai

Caddie desmaia no fairway

Morre no hospital

Torneio suspenso por um dia

Maximilian Zechmann, 56 anos, era caddie da francesa Anne-Lise Caudal quando desmaiou no fairway do 13º buraco. Foi tratado pelos médicos no local, mas morreu mais tarde no hospital.

O torneio foi suspenso às 10h30 locais (06h30 GMT) de quarta-feira e será retomado na quinta-feira num formato reduzido de 54 buracos.

"Estamos extremamente chocados e tristes com este acontecimento e suspendemos o jogo em sinal de respeito", disse o diretor executivo do Ladies European Tour, Ivan Khodabakhsh.

"Em nome dos nossos membros, apresentamos as nossas sinceras condolências à família e aos entes queridos do indivíduo".

Mohamed Juma Buamaim, vice-presidente e diretor executivo do golfe no Dubai, afirmou: "Estamos profundamente tristes com a morte súbita deste caddie. Os nossos pensamentos e orações estão com a sua família nesta altura difícil. Que a sua alma descanse em paz".

Zechmann, um austríaco radicado no Dubai, deixa a mulher e três filhos, segundo o sítio Web do torneio.

Fonte: edition.cnn.com