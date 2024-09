Cada vez mais, os jovens estão promovendo produtos antienvelhecimento para a pele, especificamente cremes anti-rugas.

As redes sociais estão cheias de indivíduos exibindo suas peles perfeitas e recomendando vários produtos de skincare. Surpreendentemente, até crianças em idade escolar estão compartilhando suas rotinas de beleza, demonstrando limpeza, aplicando soros e massageando cremes anti-idade, como alertam os especialistas.

Na era digital, inúmeras pessoas são encontradas em plataformas como TikTok e Instagram exibindo suas rotinas completas de skincare, endossando produtos para combater problemas na face. Enquanto isso, adolescentes são vistos comprando cosméticos em farmácias e elogiando seus benefícios. No entanto, profissionais estão alertando contra essa tendência cosmética envolvendo crianças.

"Um novo ponto quente"

De acordo com o professor de Marketing Karsten Kilian, da Universidade de Wuerzburg-Schweinfurt, essa tendência é mais prevalente nos Estados Unidos. "No entanto, na Alemanha, meninas estão alcançando produtos que não precisam e que não são destinados a elas", diz o especialista. Um novo assunto quente surgiu em farmácias, onde crianças pedem produtos de beleza em vez de doces.

Da mesma forma, Kerstin Etzenbach-Effers, do Centro de Consumidores da Renânia do Norte-Vestfália, destaca potenciais ingredientes perigosos nesses produtos, como retinol, ácidos de frutas ou vitamina C. Esses substâncias podem irritar, inflamar e causar eczema em crianças, ela alerta. Uma vez que a pele das crianças tem uma barreira mais fraca e um sistema imunológico em desenvolvimento, sua pele é mais suscetível a irritantes externos, fatores ambientais e alérgenos. Alguns cremes anti-idade também contêm filtros UV suspeitos de danificar o sistema hormonal.

"Um empurrão desnecessário"

Os especialistas aconselham que menos é mais quando se trata de skincare para crianças e adolescentes. A pele das crianças não precisa de cuidados, a menos que elas tenham uma condição de pele, sugere o dermatologista de Munique Christoph Liebich. "Na adolescência, cuidados anti-idade ricos podem até promover acne." Christiane Bayerl, representante da Sociedade Alemã de Dermatologia, concorda. "Preparações anti-idade são completamente desnecessárias, mas não prejudiciais à pele das crianças."

É necessária cautela durante a adolescência, já que skincare excessiva e remoção inadequada de maquiagem podem contribuir para a acne. O especialista de Wuerzburg, Kilian, também destaca outros potenciais riscos: "O foco na aparência física pode levar a uma imagem distorcida de si mesmo, falta de autoconfiança e baixa autoestima. Socialmente, essa tendência cosmética em crianças reforça os papéis de gênero tradicionais, especialmente a representação estereotipada de meninas e mulheres."

"Brincadeira é comum"

É comum que meninas experimentem com o batom da mãe, saltos altos e vestidos ou se infiltrem em diferentes papéis usando kits de maquiagem e fantasias para crianças. "Maquiagem para crianças, perfumes para crianças ou balas labiais coloridas são, assim, considerados brinquedos como crayons ou balões", diz Bayerl. "Não há nada de errado com isso."

De acordo com um estudo realizado pela Associação Industrial para Cuidados Corporais e Detergentes (IKW), jovens com idades entre 14 e 21 anos já estão interessados em cosméticos hoje. Como sugerido pelo especialista da IKW, Birgit Huber, o crescente interesse em cosméticos é uma resposta a necessidades psicológicas, como uma percepção de perda de controle. Esse desejo de controle sobre sua aparência dá aos jovens confiança em situações desafiadoras como a adolescência ou estresse escolar.

"Dinheiro de bolso gasto em cosméticos"

Kilian está preocupado com skinfluencers que promovem produtos de skincare em seus canais, deixando crianças e jovens ansiosos para imitar seus ídolos. Como resultado, esses indivíduos gastam uma grande parte de sua mesada em cosméticos e dedicam mais tempo a skincare e maquiagem. "Isso cria uma noção pouco natural de beleza", ele explica.

Maquiagem pesada, edição de imagem e iluminação perfeita criam fewer appearances de pessoas com espinhas ou pequenas imperfeições nas redes sociais. Uma espinha pequena é ampliada em sua mente, enquanto eles lutam para corresponder às imagens idealistas que encontram online. Além disso, o dermatologista de Munique, Liebich, compartilha observações de sua prática, onde jovens frequentemente seguem conselhos da internet, experimentam vários produtos para acne e ficam desanimados quando não obtêm resultados. "As crianças confiam mais no conhecimento adquirido no TikTok do que no de um médico especialista", compartilha Liebich. "Convencê-los então é necessário."

"Indicações de idade em cosméticos úteis?"

Bayerl acha problemática a mistura caseira de cremes de skincare na internet, uma vez que os conservantes não garantem a potência dos cremes. "Não acontece nada se você usá-los uma vez", reconhece a diretora da Clínica de Dermatologia e Alergologia dos Helios Dr. Horst Schmidt Clinics em Wiesbaden. No entanto, os cremes não têm conservantes e podem facilmente se contaminar com germes, criando uma oportunidade para infecções de pele. "Eu desaconselho 'cosméticos caseiros'. Acho muito perigoso para crianças", ela alerta.

As indicações de idade em produtos de skincare ajudariam a prevenir que crianças usem produtos inadequados? "Não", diz a defensora do consumidor Etzenbach-Effers. "Os produtos anti-idade já são claramente inadequados para crianças." Além disso, aplicar restrições de idade para esses itens permanece um desafio, como no caso de tinturas de cabelo oxidativas, permitidas apenas a partir dos 16 anos. "Instilar nas crianças que elas são perfeitas como são e não precisam de produtos cosméticos para serem bonitas é mais eficaz do que uma indicação de idade", conclui Etzenbach-Effers.

Não tenho certeza se as indicações de idade em produtos de skincare seriam eficazes em prevenir que crianças usem produtos inadequados, já que os especialistas sugerem que a pele das crianças não precisa de cuidados a menos que elas tenham uma condição.

Os pais podem estar incertos sobre a adequação de vários produtos de skincare para seus filhos, dada a tendência crescente de crianças jovens promovendo e usando produtos anti-idade.

