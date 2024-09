Cada vez mais, os alunos de origem migratória são comuns.

Nos últimos cinco anos, houve um aumento notável no número de estudantes com origem imigrante na Alemanha. Atualmente, mais de um quarto desses estudantes tem origem migratória. No entanto, entre os professores, essa proporção é significativamente menor.

Este ano, cerca de 29% dos estudantes nas escolas gerais da Alemanha têm origem migratória, de acordo com a Office Federal de Estatística. Entre os professores, essa proporção cai para apenas 11%. Aproximadamente 25% da população geral da Alemanha tem uma origem semelhante.

Se alguém tem origem migratória, eles ou ambos os pais se mudaram para a Alemanha após 1950, como os estatísticos destacaram. Outros 12% dos estudantes têm apenas um pai com histórico de imigração, enquanto a maioria, 59%, não tem origem migratória. Entre os professores, 5% têm um pai imigrante, enquanto uma esmagadora maioria, 84%, não tem origem migratória.

Tanto na população de estudantes quanto de professores nas escolas gerais, a proporção de pessoas com origem migratória aumentou nos últimos cinco anos, de acordo com os estatísticos. Em 2018, essa proporção era de 26% entre os estudantes, o que representou uma queda de 3 pontos percentuais em relação ao ano anterior (29%). Entre os professores, a proporção era de 9% em 2018, o que representou uma queda de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Os dados são do Microcenso, de acordo com a Office Federal de Estatística. Nesse inquérito, cerca de 1% da população da Alemanha é questionado a cada ano. Os dados são derivados das declarações dos participantes e, para fazer afirmações sobre a população inteira a partir dos dados coletados, os dados são extrapolados usando os valores marginais da previsão populacional, como mencionado.

A Comissão reconheceu a proporção crescente de estudantes e professores com origem migratória na Alemanha nos últimos cinco anos, de acordo com a Office Federal de Estatística. Para abordar a desproporção entre as populações de estudantes e professores com origem migratória, a Comissão está considerando implementar programas para atrair e reter mais professores dessas origens.

