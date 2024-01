Brittney Griner, estrela detida, em destaque no jogo All-Star da WNBA

Griner foi nomeada jogadora honorária do All-Star este ano e foram envidados todos os esforços para sensibilizar a opinião pública para a sua situação.

A situação surge depois de Griner, duas vezes medalhada de ouro nos Jogos Olímpicos de Basquetebol, se ter declarado culpada de acusações de tráfico de droga num tribunal russo perto de Moscovo, na quinta-feira, mas o Departamento de Estado norte-americano afirma que ela foi detida injustamente.

A acusação pode levar a uma pena de até 10 anos de prisão.

Antes do jogo, o nome de Griner foi anunciado juntamente com um gráfico da mesma, enquanto as suas iniciais eram exibidas no campo.

Os jogadores também apareceram na segunda parte com camisolas com o nome e o número de Griner nas costas, quando a equipa Wilson derrotou a equipa Stewart por 134-112.

"Honestamente, somos a liga mais unificada do mundo e usar as camisolas foi uma declaração para mostrar que somos BG [Brittney Griner]", disse A'ja Wilson aos jornalistas após o jogo.

"Ela é nossa irmã e, no final do dia, vamos fazer o que pudermos para ampliar a plataforma que temos para garantir que todos estejam fazendo o que precisam para garantir que ela volte para casa em segurança.

"É difícil. É difícil para todos nós. Não é fácil. Não há um dia que passe que não esteja a pensar na Brittney Griner.

"Por isso, vestir a camisola dela e fazer com que o mundo saiba que não estamos completos sem ela é, por si só, uma afirmação".

Mesmo antes do início do jogo, a comissária da liga, Cathy Engelbert, abriu a conferência de imprensa mencionando que trazer Griner para casa continua a ser a prioridade da liga.

"Quero começar e reiterar que estamos a pensar na Brittney Griner neste momento", disse.

"Ela continua a ser uma grande prioridade para nós, continua a ter todo o nosso apoio, totalmente focado em levá-la para casa com segurança e o mais rápido possível.

LER: O ex-governador Bill Richardson deverá deslocar-se a Moscovo para trabalhar no sentido de garantir a libertação de Brittney Griner e Paul Whelan

A esposa de Griner, Cherelle, estava presente no All-Star Game e disse que "sempre será difícil estar perto do basquete sem que minha esposa esteja presente".

"Eu uso esses momentos apenas como gratidão por seu legado e impacto, você sabe, mesmo na sua ausência, você não pode não dizer Brittney Griner", disse Cherelle à ESPN.

"Por isso, estou muito grata por todos nesta arena ainda se lembrarem da minha mulher, mesmo sem ela estar aqui."

Brittney, numa carta escrita à mão para o Presidente Joe Biden, disse que teme ser detida na Rússia indefinidamente e pediu ao Presidente para não se esquecer dela e de outros detidos americanos.

"O que eu sei é que o Presidente Biden e a sua administração dedicaram algum tempo a responder à BG e ela está muito grata por isso", acrescentou Cherelle quando questionada sobre a carta.

"Acredito sinceramente que o próximo passo nesta jornada é apoiar a nossa administração para garantir que eles têm o nosso apoio para fazer o que for necessário para trazê-la de volta para casa."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com