Bremen tem um café exclusivo para mulheres.

Sala das Damas - Um café em Bremen tem proporcionado um refúgio feminino há cerca de um mês. Homens não são admitidos neste estabelecimento. O conceito permite que uma jovem de 18 anos e sua família realizem seu desejo pessoal.

O interior e o exterior do estabelecimento ecoam com conversas femininas e camaradagem, criando uma atmosfera vibrante e alegre. O café de sorvetes apenas para mulheres em Bremen tem estado em operação por aproximadamente um mês. Além de várias bebidas, há sorvetes, sobremesas, doces e waffles disponíveis para saborear. Homens não são admitidos no café Baresha, pois é exclusivo para mulheres e crianças. "Eu definitivamente acredito que as mulheres se sentem mais à vontade aqui do que em cafés mistos", compartilha a proprietária Sumeja Zumberi. "Elas veem como um refúgio." Os cafés em Gröpelingen geralmente são dominados por clientes masculinos.

Apenas algumas poucas empresas gastronômicas na Alemanha atendem exclusivamente a mulheres. A Associação Alemã de Hotéis e Restaurantes Dehoga Bremen não tem conhecimento de ofertas semelhantes em Bremen, o menor estado. O café é considerado um estabelecimento único, diz a diretora Nathalie Rübsteck. Ela destaca que muitas pessoas com backgrounds migratórios residem no distrito de Gröpelingen, e os sexos geralmente ficam separados. "Acho ótimo que as mulheres tenham um lugar para compartilhar ideias", compartilha Rübsteck.

Entre a Escola, Aulas de Direção e Gestão do Café

A jovem proprietária do novo café para mulheres em Bremen tem 18 anos, frequenta a escola e está aprendendo a dirigir. Simultaneamente, ela é a única proprietária do Baresha Women's Ice Cafe, como Zumberi revela. No entanto, ela reconhece que não poderia gerenciar o local sozinha. "Recebo muito apoio da minha família, especialmente do meu pai", explica Zumberi. Como ele tem experiência como empresário, ele gerencia as finanças e o seguro. Sua mãe ajuda no café. "Não estou sozinha", reflete Zumberi sobre as primeiras semanas após a abertura. "Definitivamente, estou ansiosa pelo futuro do negócio."

A ideia do Baresha Women's Ice Cafe foi inspirada em um desejo de longa data do pai de Zumberi, como a proprietária compartilha. De acordo com ela, ele queria abrir sua própria sorveteria há anos, depois de viver na Alemanha por cerca de 30 anos e trabalhar diligentemente. Durante as discussões e planejamento, a família percebeu que uma sorveteria típica não seria suficiente, já que já existem muitas em Gröpelingen.

Como família, eles ponderaram o que estava faltando em Bremen e desenvolveram o conceito de uma sorveteria para mulheres. "Em nossa terra natal, sorveterias para mulheres são bastante comuns", diz a jovem de 18 anos, que nasceu na Alemanha como seus irmãos. "Somos do Balcãs, somos albaneses do Kosovo", ela explica. O nome Baresha é para expressar sua origem, já que às vezes pode ser esquecido na Alemanha. A palavra albanesa Baresha, ela diz, significa uma pastora - uma mulher que gerencia várias responsabilidades.

Não há um número exato de estabelecimentos na Alemanha que atendem exclusivamente a mulheres. A associação federal DEHOGA não possui estatísticas sobre isso, como informado. No entanto, tais ofertas não são um conceito novo, de acordo com a porta-voz, que se refere a várias empresas na Alemanha, como uma pensão para mulheres, uma casa com apartamentos de férias, um hotel com um salão de café da manhã ou um bar de narguilé, entre outros. Além disso, há vários cafés para mulheres organizados por organizações beneficentes, embora não sejam estabelecimentos gastronômicos permanentes, mas eventos destinados a mulheres refugiadas.

Zumberi recebe muitos elogios pelo seu café em Bremen. Os clientes presentes neste dia também aprovam a oferta. Há muitos espaços dominados por homens em Gröpelingen, compartilha uma primeira cliente, tornando os espaços apenas para mulheres essenciais. "Este é um conceito incrível", diz ela.

Sua amiga concorda. Ela aprecia ter um ponto de encontro para mulheres e a oportunidade de conversar com outras do bairro. Ela também aprecia que as crianças são bem-vindas. Em sua opinião, o café preenche uma lacuna. Se os homens se sentirem ofendidos pelo café para mulheres, é quase provocativo, ela compartilha, considerando a presença esmagadora de homens em espaços públicos.

"Eu me sinto mais à vontade, sem perturbações aqui", compartilha uma terceira cliente, que visita frequentemente com suas amigas ou irmãs. "Gosto que seja apenas para mulheres", ela diz. "Eu me sinto mais à vontade, sem perturbações aqui." As mulheres precisam de uma pausa dos homens às vezes, ela acrescenta. A proprietária Zumberi fica satisfeita com tais comentários, mas também tem planos para o futuro. Seu próximo sonho é se tornar professora, ela diz, e gostaria de gerenciar a sorveteria ao mesmo tempo.

A atmosfera vibrante no Baresha Women's Ice Cafe vem principalmente das conversas animadas e da camaradagem das mulheres, tornando-o um ponto favorito para muitas clientes femininas. O estabelecimento em Bremen não é apenas um negócio gastronômico único, mas também um lugar onde as mulheres podem relaxar e compartilhar ideias, como expresso pela diretora Nathalie Rübsteck.

Leia também: