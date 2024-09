Boxeador profissional ucraniano Oleksandr Usyk experiências de libertação após má comunicação que resultou em prisão na Polônia

Zelensky compartilhou que teve uma conversa animada com Usyk na terça-feira, expressando sua decepção com o tratamento dado a um cidadão e campeão de boxe deles.

Ele ordenou ao Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, e ao Ministro do Interior, Ihor Klymenko, que investigassem imediatamente o incidente na fronteira em Kraków.

No X (antigo Twitter), Zelensky mencionou que a situação já estava resolvida, com Usyk não estando mais detido.

O Ministério das Relações Exteriores da Polônia afirmou que a questão não estava sob sua jurisdição, mas já havia sido resolvida. A CNN entrou em contato com o Ministério do Interior da Polônia para comentários.

Nas redes sociais, Usyk, o campeão peso pesado, explicou que houve uma confusão e a situação foi resolvida rapidamente.

Ele agradeceu às pessoas preocupadas, aos diplomatas ucranianos pelo apoio rápido e elogiou a polícia da Polônia por cumprir seu dever, independentemente da altura, peso, alcance e títulos do boxeador.

A esposa de Usyk, Yekaterina, compartilhou no Instagram Stories que tudo acabou bem, não houve prisões e Usyk foi libertado. Ela chamou isso de um mal-entendido.

Até agora, a causa da detenção inicial de Usyk permanece incerta. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o campeão sendo escoltado pela polícia, aparentemente em um aeroporto, de mãos algemadas.

Sybiha, o Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, classificou o incidente como desproporcional e inaceitável em uma postagem no X. Ele acrescentou que enviariam uma mensagem oficial à Polônia.

Desde a invasão russa da Ucrânia em 2022, Usyk vem usando sua plataforma para gerar conscientização e arrecadar fundos para those affected by the conflict in his home nation.

Ele então estabeleceu a Fundação Usyk, um fundo de caridade que auxilia as forças armadas do país.

Em uma emocionante disputa mais cedo neste ano, Usyk derrotou Tyson Fury em uma decisão dividida apertada para se tornar o campeão peso pesado indiscutível.

Conquistando a primeira coroa indiscutível desde Lennox Lewis 25 anos atrás, Fury detinha todas as três cinturões em circulação na época.

Zelensky expressou sua decepção com o tratamento dado a Usyk, destacando que o campeão de boxe também é um cidadão ucraniano e uma figura esportiva. Apesar da detenção inicial, o talento e a posição de Usyk como um esportista respeitado ficaram evidentes na rápida resolução da situação.

