Boris Becker assume funções na Federação Alemã de Ténis após falência

Boris Becker recebe um papel da Federação Alemã de Ténis

O antigo número 1 do mundo declara: "Adoro este país"

Becker, de 49 anos, permanecerá em Londres e trabalhará numa base honorária até ao final dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, prestando também assistência à equipa alemã da Taça Davis.

A função não será remunerada, sendo as despesas de deslocação cobertas pela Deutscher Tennisbund (DTB).

A mais recente passagem de Becker como treinador foi com Novak Djokovic, entre 2013 e 2016, durante a qual o sérvio ganhou seis dos seus 12 títulos de Grand Slam.

"Para mim, o ténis é uma questão de coração; é o que sei fazer melhor", disse Becker aos jornalistas em Frankfurt, na quarta-feira.

"Não preciso de falar dos meus feitos como jogador e estou orgulhoso do meu sucesso como treinador.

"Adoro este jogo e adoro este país."

Uma relação difícil

Becker, vencedor de 49 títulos de singulares, conduziu a Alemanha Ocidental a sucessivas vitórias na Taça Davis como jogador em 1988 e 1989.

Foi também o treinador da Alemanha na Taça Davis entre 1997 e 1999, mas teve uma relação difícil com a federação (DTB).

Nenhum alemão ganhou um título de singulares do Grand Slam desde que Becker saiu vitorioso do Open da Austrália de 1996, mas o antigo número 1 do mundo sublinhou que tinha "forte confiança" de que o novo acordo poderia ser frutuoso.

"Esta é a nova DTB", disse Becker, que também trabalha como comentador de ténis para vários canais de televisão. "Tive os meus problemas com a antiga DTB, mas isso já faz parte do passado".

A equipa técnica de Novak Djokovic em fotografias

Becker e Djokovic "decidiram em conjunto" pôr fim à sua colaboração em dezembro, com Becker a usar o Twitter para dizer: "Tivemos o melhor momento da nossa vida".

Agora, com o promissor alemão Alexander Zverev, de 20 anos, a ocupar o sexto lugar no ranking mundial ATP, Becker espera melhorar a sorte do seu país natal.

O próximo jogo da Alemanha na Taça Davis será o playoff do Grupo Mundial contra Portugal, em setembro.

Barbara Rittner, capitã da equipa alemã da Fed Cup desde 2005, foi nomeada directora do ténis feminino.

