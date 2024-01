Bills vs. Chiefs prova mais uma vez que as regras de prolongamento da NFL não são tão justas como as da universidade

Uma vez lá, porém, só Mahomes conseguiu controlar a bola. Porquê?

A sua equipa ganhou o lançamento da moeda, recebeu a bola e marcou um touchdown. Isso significou o fim do jogo e o fim da época de Buffalo.

Será justo? Muitos adeptos acreditam que ambas as equipas devem ter a bola pelo menos uma vez no prolongamento, como acontece no futebol universitário. De facto, um olhar sobre as estatísticas indica que o futebol universitário, especialmente nos playoffs, tem provavelmente um sistema mais equitativo para decidir o resultado do prolongamento.

O sistema universitário para o prolong amento começa com uma premissa simples: cada equipa, independentemente de quem ganha o lançamento da moeda para o prolongamento, tem uma oportunidade de atacar a partir da linha de 25 jardas da outra equipa no primeiro prolongamento. (Após o primeiro prolongamento, as regras tornam-se um pouco mais complicadas).

A equipa que ganha o sorteio decide normalmente avançar primeiro para a defesa porque pode saber se a outra equipa marcou um "touchdown" ou um "field goal" ou se não marcou. Com base nisso, a equipa que vai em segundo lugar pode optar por ser mais ou menos agressiva quando começa no ataque.

Acontece, porém, que não há uma vantagem estatística em passar em segundo lugar desde 2013. De acordo com os dados de Rick Wilson, professor da Spears School of Business, do Estado de Oklahoma, e com a minha pesquisa nos resultados da Sports Reference, houve quase 300 jogos com prolongamento envolvendo equipas da Divisão I da Subdivisão da Taça de Futebol Americano entre 2013 e 2021.

A equipa que recebeu a bola em segundo lugar ganhou 49,7% das vezes desde 2013, ou seja, cerca de 50% das vezes. Por outras palavras, não houve qualquer vantagem em passar em segundo lugar.

Este ano, as estatísticas continuam a não mostrar qualquer vantagem para a equipa que vai em segundo lugar. De facto, perderam mais quatro vezes do que ganharam nos dados da Sports Reference. Isto é notável porque as regras foram ajustadas na época passada, se nenhuma equipa liderar após o primeiro prolongamento.(Leia aqui para saber mais sobre essa mudança de regra).

É difícil ser mais justo do que 50/50 no prolongamento. No entanto, algumas pessoas argumentaram no passado que o sistema universitário não é tão justo como estas estatísticas fazem parecer. Você pode ver isso em um tweet amplamente compartilhado do ex-jogador da NFL e agora analista Ross Tucker, este artigo da Ringer de 2017 e um tópico do Reddit bastante citado sobre a justiça do sistema de horas extras da faculdade.

Na verdade, concordei com estas pessoas antes de analisar os dados mais recentes. O que parece ter acontecido é que pode ter havido uma ligeira vantagem em passar em segundo lugar nos dados anteriores.

De facto, o artigo da Ringer citava um artigo escrito em conjunto por Wilson, que já escreveu várias vezes sobre o sistema de prolongamento universitário, que mostrava que a equipa que recebia a bola em segundo lugar ganhava cerca de 55% das vezes entre 1995 e 2006. No entanto, os co-autores desse artigo referiram que o tamanho da amostra era suficientemente pequeno para que esta diferença não fosse estatisticamente significativa.

Wilson, num e-mail, disse-me que "não há diferença estatisticamente significativa (ou seja, vantagem) em escolher ir primeiro para a defesa no futebol universitário OT". Um melhor indicador da vitória ou derrota no prolongamento é o facto de se ter a equipa mais talentosa.

O sistema da NFL é bastante diferente. Uma equipa pode ganhar o lançamento da moeda para o prolongamento, receber o pontapé de saída inicial e ganhar com um "touchdown" sem que a outra equipa tenha uma posse de bola ofensiva. Se a equipa que recebe o pontapé de saída não marcar um "touchdown" na sua primeira posse de bola (ou se a equipa que chuta não marcar um "touchdown" com um "turnover"), o jogo continua.

O sistema atual (em que não se pode ganhar com um golo de campo na primeira posse de bola no prolongamento) está em vigor desde 2011 para os playoffs e 2012 para a época regular.

Confetes caem depois de os Patriots derrotarem os Falcons por 34-28 no prolongamento durante a Super Bowl LI no NRG Stadium, a 5 de fevereiro de 2017, em Houston, Texas.

De acordo com a base de dados Stathead, houve mais de 160 jogos com prolongamento de acordo com as regras actuais para vencer no prolongamento (incluindo a pós-temporada). A equipa que recebeu a bola primeiro ganhou 52% das vezes. A equipa que deu o pontapé de saída ganhou 41% das vezes. O resto foram empates, o que acontece nos jogos da época regular quando ninguém marca durante o período de prolongamento de 10 minutos.

Por outras palavras, tem havido uma vantagem de cerca de 11 pontos percentuais em receber a bola primeiro no atual sistema de prolongamento da NFL. Desde 2017, quando o período de prolongamento foi reduzido para 10 minutos na época regular, a vantagem nos jogos da época regular foi de cerca de 15 pontos percentuais (54% para 39%).

Para ser claro, a vantagem da equipa que recebe a bola primeiro no prolongamento da NFL não é dominante. Fiquei surpreendido com o facto de ser tão pequena. Se fizéssemos testes estatísticos, estaria mesmo à beira da significância estatística.

Neil Paine, do FiveThirtyEight, chama à aparente vantagem das equipas que recebem a bola primeiro "pequena mas significativa". Quando conversei com ele, referiu que é ligeiramente inferior à vantagem de jogar em casa (ou seja, a equipa da casa ganha cerca de 14 pontos percentuais mais vezes na época regular) "mas continua a ser importante se for persistente".

Por outras palavras, é provável que uma grande equipa ganhe a uma má equipa no prolongamento. Mas quando as equipas estão bastante equilibradas, é provável que a posse de bola seja mais importante.

Os playoffs são uma altura em que as equipas estão normalmente bastante equilibradas. Embora o tamanho da amostra seja de apenas 11 jogos, a equipa que recebeu a bola primeiro no prolongamento desde 2011 ganhou 10 vezes - um tamanho de amostra pequeno, mas uma grande diferença estatística.

Basta perguntar a qualquer torcedor do Atlanta Falcons sobre o Super Bowl LI em 2017, quando o New England Patriots venceu na prorrogação sem que o ataque do Falcons entrasse em campo. Os Patriots fizeram a mesma coisa com os Chiefs dois anos depois, no jogo do Campeonato da AFC. Agora, os Chiefs fizeram o mesmo com os Bills.

Há uma razão para que muitos torcedores do Falcons tenham chorado depois daquele Super Bowl. Hoje, muitos torcedores do Bills conhecem a dor.

