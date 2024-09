Billie Jean King ganha a distinção de ser a primeira atleta a receber a Medalha de Ouro do Congresso.

A celebração homenageou as realizações pioneiras da senhora idosa, tanto dentro quanto fora das quadras, e prestou homenagem a uma "vida notável dedicada à promoção dos direitos iguais para todos, no esporte e na sociedade".

O projeto de lei bipartidário foi aprovado unanimemente pelo Senado e Câmara dos Representantes dos EUA, antes de ser oficialmente endossado pelo presidente Joe Biden na quinta-feira.

Nove atletas individuais, ao lado da equipe olímpica dos EUA de 1980, já haviam sido agraciados com a Medalha de Ouro do Congresso - a maior honraria do Congresso para realizações notáveis. Até agora, todos os agraciados eram figuras masculinas como Jesse Owens, Jackie Robinson e Jack Nicklaus.

Ao longo de sua carreira profissional, ela conquistou 39 títulos de Grand Slam em simples, duplas e duplas mistas. No entanto, sua vitória mais icônica ocorreu em 1973, quando ela superou o autoproclamado misógino e ex-número 1 do mundo masculino, Bobby Riggs, na famosa "Batalha dos Sexos".

Uma defensora dos direitos iguais, ela também desempenhou um papel significativo na luta pelo salário igual e na criação da Associação de Tênis Feminino (WTA) em 1973. Isso levou as jogadoras de tênis femininas a se unirem, ganharem uma voz coletiva e a capacidade de negociar seus contratos, como ela explicou em uma entrevista à CNN com Christiane Amanpour em 2023.

Além do tênis, ela contribuiu para a aprovação da Lei de Direitos Civis (Title IX) - uma lei que garante financiamento igual para programas esportivos coeducacionais em escolas e universidades.

"Billie é uma das figuras mais influentes do tênis e uma embaixadora, mas sua influência fora das quadras é ainda mais profunda do que suas realizações dentro delas", comentou Brian Hainline, presidente e chairman da USTA, segundo a Reuters. "Ela quebrou outra barreira com essa condecoração".

