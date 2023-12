Bilhetes de residentes no Reino Unido cancelados para o jogo entre a Ucrânia e a Inglaterra a pedido da Itália

As autoridades italianas pediram especificamente à UEFA que cancelasse os bilhetes vendidos a residentes no Reino Unido a partir de 28 de junho, interrompendo as vendas e as transferências a partir das 21h00 de hoje", refere um comunicado da UEFA.

Ao abrigo das medidas, os residentes no Reino Unido que compraram os seus bilhetes antes de 28 de junho tiveram uma hora para transferir os seus bilhetes para residentes italianos ou devolver os bilhetes à UEFA.

O Ministério do Interior italiano declarou que o bloqueio da venda de bilhetes foi decidido "na sequência de uma proposta do Departamento de Segurança Pública".

O Campeonato Europeu de Futebol de 2020 provocou até agora picos significativos de infecções por Covid-19 nos adeptos que regressam a casa, em países como a Escócia e a Finlândia.

A Organização Mundial de Saúde alertou na quinta-feira que a Europa corre o risco de uma nova vaga em agosto devido ao relaxamento das restrições, à propagação de uma variante infecciosa da Covid-19 e à baixa cobertura vacinal. Hans Kluge, Diretor Regional da OMS para a Europa, disse que, embora esperasse que os jogos do campeonato não estivessem a atuar como eventos de superdisseminação, a perspetiva não podia "ser excluída", noticiou a Agence France Presse.

As autoridades italianas já tinham posto em prática controlos significativos sobre os adeptos residentes no Reino Unido que tentassem entrar no país para assistir ao jogo, impondo, a partir de 18 de junho, um período de quarentena de cinco dias a qualquer pessoa que entrasse em Itália e que tivesse permanecido ou viajado pelo Reino Unido nos últimos 14 dias.

A decisão de anular os bilhetes dos adeptos foi tomada para "garantir que os residentes no Reino Unido não contornem os requisitos de quarentena aplicáveis à entrada em Itália", afirmou a UEFA.

A embaixada italiana em Londres teve o cuidado de lembrar aos adeptos, num comunicado de quinta-feira, que "qualquer pessoa que tenha estado no Reino Unido nos últimos 14 dias, independentemente da sua nacionalidade ou residência, não será admitida no estádio, mesmo que tenha bilhete".

"Apenas aqueles que provarem que chegaram a Itália pelo menos seis dias antes, que cumpriram cinco dias de quarentena e que fizeram um teste Covid-19 pós-quarentena com um resultado negativo serão autorizados a entrar no Stadio Olimpico".

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, já tinha alertado para o impacto da participação da Inglaterra no campeonato.

Durante uma aparição conjunta com a chanceler alemã Angela Merkel em 21 de junho, Draghi expressou a sua oposição à realização da final do Euro 2020 em Londres "onde os contágios estão a crescer rapidamente".

Uma declaração separada da UEFA na sexta-feira disse que "todos os restantes jogos do UEFA EURO 2020 irão decorrer de acordo com o calendário de jogos, conforme planeado", acrescentando que as decisões finais relativas aos "requisitos de entrada em qualquer um dos países anfitriões e estádios anfitriões são da responsabilidade das autoridades locais competentes".

Fonte: edition.cnn.com