Biden aprendeu sobre as tradições da roupa interior da NCAA

Ao longo dos anos, várias equipes esportivas vitoriosas, incluindo aquelas lideradas pelos antecessores do presidente Joe Biden, foram convidadas à Casa Branca. No entanto, a atmosfera dessas reuniões foi diferente de qualquer outra na terça-feira.

De forma incomum, um presidente ficou envolvido em uma conversa pública sobre uma superstição peculiar - cuecas com motivos de sorte.

Entrando em cena estava o técnico da equipe de basquete masculina da Universidade de Connecticut, Dan Hurley. Com 51 anos, Hurley liderou os Huskies a dois títulos consecutivos em abril e trouxe sua equipe vitoriosa para a Sala Leste. O técnico não tem vergonha de suas cuecas da sorte, parecidas com as de um super-herói.

Andrea, esposa de Hurley, começou essa tradição ao presentear regularmente seu marido com cuecas com dragões de desenho animado, já que ele é basicamente um garoto de 12 anos de coração, fascinado por super-heróis.

Na terça-feira, Hurley pareceu animado em estar de volta à Avenida Pennsylvania, 1600, e aberto para discutir lendas de cuecas: "Sempre mencionamos essa crença. Sempre que entramos em uma arena, é 'Os campeões estão aqui!'"

Biden, sabendo das cuecas famosas de Hurley com basiliscos místicos nelas, brincou: "Pensei que você tinha começado com dragões?"

"Não só dragões", respondeu Hurley.

"Tenho tubarões, tenho lobos. Sigo a mão vitoriosa. Na verdade, não só deixo os dragões jogarem os jogos, eu até os uso como recompensa - para os dragões."

Hurley então apontou para sua cintura, "Eles estão aqui agora."

A plateia riu junto com o presidente.

Depois da revelação, Hurley admitiu sentir nervosismo, mesmo com experiências passadas: "Pensei que seria mais fácil no segundo ano. 'Ah, cara, já estive na Casa Branca antes.'

"Mas isso é tão assustador quanto o inferno", confessou o técnico da UConn.

Biden riu e Hurley brincou, cobrindo a boca.

Mais cedo no dia, a equipe feminina de basquete da Universidade da Carolina do Sul recebeu um recebimento mais contemplativo.

Liderada pelo técnico Dawn Staley, as Gamecocks registraram uma temporada de campeonato nacional invicta. Staley expressou gratidão enquanto conectava a visita à Casa Branca à história de seu estado natal, a Carolina do Sul.

"Este momento significa muito para minha equipe. É um lembrete da jornada de nosso estado - como a bandeira confederada foi retirada de nossa capital, um símbolo que simbolizava divisão e exclusão", declarou Staley.

"Não se tratava apenas de remover um símbolo; tratava-se de pessoas se unindo para uma visão compartilhada de progresso, justiça e igualdade", ela continuou.

"Hoje, minha equipe, minha equipe e eu estamos aqui, representando diversidade, inclusão e unidade. Espero que este momento inspire você, minha equipe, a refletir sobre o poder que vem de se unir para um objetivo comum e fazer as coisas certo."

Staley também agradeceu a Biden por sua dedicação ao país.

"Gostaria de agradecer ao presidente Biden por sua liderança. Admiramos seu serviço e acreditamos verdadeiramente na continuação de sualegacy em todos nós", ela expressou, causando aplausos.

Biden, não querendo deixar Staley partir tão cedo, disse: "Deixe-me lhe dizer uma coisa. Todos os que ocupam cargos públicos na Carolina do Sul, rezem para que ela (Staley) continue treinando e não corra."

Risadas encheram a Sala Leste novamente.

Depois da divertida discussão sobre cuecas da sorte, o presidente Biden mencionou: "Acho que cada esporte tem suas superstições". O sucesso da equipe de basquete masculina da UConn no

