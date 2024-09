- Berlim serve como centro de roubos de automóveis.

No ano passado, houve um aumento de quase 20% nos roubos de veículos relatados em toda a Alemanha, de acordo com o setor de seguros. Sem surpresa, o risco desses incidentes é maior em Berlim*. Um total de 14.585 veículos segurados foram roubados em todo o país, de acordo com os relatórios da Associação Alemã de Seguros. Os prejuízos financeiros totais decorrentes desses roubos ultrapassaram a marca de 310 milhões de euros.

Ao examinar as estatísticas dos diferentes estados e regiões urbanas da Alemanha, fica claro que Berlim enfrenta o maior risco de roubo de veículos. De acordo com o CEO da associação, Jörg Asmussen, "um veículo some das ruas de Berlim a cada duas horas". Berlim continua sendo um ponto quente para ladrões de carros, com quase um terço de todos os roubos relatados ocorrendo dentro de suas fronteiras.

Felizmente, a Alemanha do sul vê menos casos de roubo de veículos. Em 2023, 853 carros foram roubados em Hamburgo, 2.915 na Renânia do Norte-Vestfália, 181 na Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, 596 na Baviera e 574 na Baden-Württemberg. Apesar do aumento constante de roubos na Alemanha do sul, o risco permanece substancialmente menor do que na capital.

A associação revelou que os prejuízos financeiros sofridos pelas vítimas também aumentaram. Jörg Asmussen acrescentou: "os seguradores geralmente pagaram cerca de 21.400 euros por cada roubo, o que representa um aumento de quase 6% em relação ao ano anterior". Os SUVs de luxo parecem ser os alvos mais cobiçados pelos ladrões de carros.

O aumento dos roubos de veículos já era visivelmente aparente em 2022, à medida que os números mostravam uma inversão da tendência de queda observada durante a pandemia da COVID-19.

Os prejuízos financeiros decorrentes dos roubos de veículos em Berlim sozinhos ultrapassaram 100 milhões de euros, contribuindo significativamente para os danos totais em milhões. Com cada veículo roubado resultando em um pagamento médio de mais de 21.000 euros, o impacto financeiro desses crimes é considerável.

Leia também: