- Baywa assegura posição na supervisão de projetos de renovação

Um especialista em reestruturação de fora vai gerenciar a reforma financeira da altamente endividada Baywa. De acordo com o anúncio da Baywa na terça-feira, Michael Baur, consultor da AlixPartners, vai ingressar no conselho como representante geral e atuar como "Chief Restructuring Officer". Baur ficará responsável por todas as tarefas relacionadas à reestruturação do grupo Baywa.

Cronograma de reestruturação definido para o final de setembro

O impressionante histórico de Baur em gerenciar projetos de reestruturação, incluindo em empresas de médio porte e corporações de capital aberto, foi destacado pelo presidente do conselho de supervisão, Gregor Scheller.

A Baywa enfrenta dois grandes desafios: uma dívida superior a cinco bilhões de euros em obrigações financeiras de curto e longo prazos, e uma economia global fraca afetando todos os seus setores de negócios.

Credores e acionistas majoritários forneceram à Baywa um alívio financeiro temporário de mais de meio bilhão de euros no meio de agosto. A maior parte desse pacote de ajuda consiste em empréstimos que chegam a cerca de 400 milhões de euros.

No entanto, ainda não foi implementado um plano abrangente de reestruturação a longo prazo. A empresa de consultoria Roland Berger foi encarregada de elaborar o relatório de reestruturação, que deve ser entregue até o final de setembro.

