Bayern de Munique conquista o nono título consecutivo da Bundesliga

O time alemão garantiu o nono título consecutivo da Bundesliga no sábado, depois que o segundo colocado RB Leipzig - o único time que ainda podia alcançar matematicamente o Bayern - foi derrotado por 3 a 2 pelo Borussia Dortmund.

Apesar de ter conquistado mais um título antes de entrar em campo, o Bayern não deu sinais de complacência, já que goleou o Borussia Mönchengladbach por 6 a 0 e colocou a cereja no topo do bolo.

Em alguns momentos da temporada, parecia que a corrida pelo título deste ano poderia não ser o desfecho esperado por muitos. No entanto, como sempre acontece, o Bayern terminou a temporada em grande forma, perdendo apenas uma vez nos últimos 16 jogos e conquistando o título com três rodadas de antecedência.

A boa fase foi ainda mais impressionante porque o astro Robert Lewandowski ficou quase um mês afastado por causa de uma lesão no tornozelo e só voltou à equipe na última rodada, em 24 de abril.

A equipa também teve de lidar com a notícia de que o muito apreciado treinador Hans-Dieter Flick deixaria o clube no final da época - juntamente com os seus companheiros David Alaba e Javi Martinez - com Julian Nagelsmann, do Leipzig, a ser anunciado como o seu substituto a partir do início da próxima temporada.

Elogios dentro e fora do campo

Nagelsmann tem certamente um grande cargo a ocupar; o título de sábado foi o sétimo troféu conquistado pelo Bayern no espaço de um ano. O estilo de futebol da equipa tem merecido muitos elogios, mas o clube de Munique também foi elogiado no mês passado por se ter recusado a aderir à Superliga Europeia.

Ao lado de clubes como o campeão francês Paris Saint-Germain e o campeão português Porto, o Bayern desafiou os outros grandes clubes da Europa ao rejeitar uma vaga na competição, que foi duramente criticada por torcedores e interessados. Inicialmente apoiado por 12 clubes, todos, exceto o Real Madrid e o Barcelona, se retiraram posteriormente.

"Ser um grande clube não é apenas ter uma base de adeptos global, é agir corretamente no momento certo", disse Gary Neville, comentador da Sky Sports, depois de terem sido reveladas as 12 equipas inicialmente envolvidas. "O Bayern de Munique, devo dizer que sempre achei que era um clube decente quando jogava contra ele".

A decisão do Bayern de rejeitar a Superliga deve-se ao modelo de propriedade 50+1, que estipula que a maioria dos direitos de voto nos clubes alemães é controlada pelos sócios e adeptos, e não pelos parceiros comerciais.

Em contrapartida, outros clubes de topo da Europa, como os da Premier League inglesa, são detidos e controlados por investidores privados.

"Os clubes (na Alemanha), pelo menos a maioria, estão organizados de acordo com estas linhas democráticas e isso cria um grau de responsabilidade que é muito, muito mais forte do que o dos investidores que, com ou sem razão, mas do seu ponto de vista, de facto, vêem os sócios ou os adeptos simplesmente como clientes", disse o especialista em futebol europeu Raphael Honigstein à CNN Sport.

"Na Alemanha, não são. (Os adeptos têm direito, são eleitores, podem votar e fazer ouvir a sua voz.

"É claro que isso também cria uma cultura diferente, porque as pessoas responsáveis não são investidores, porque não se pode comprar e vender um clube, o clube está sempre nas mãos dos sócios".

A possibilidade de outros clubes europeus adoptarem o mesmo modelo de propriedade que existe na Alemanha tem sido um tema de debate à luz do fiasco da Super League, que levou os adeptos a protestar contra os proprietários dos clubes.

O Governo britânico anunciou que iria proceder a uma revisão do desporto liderada pelos adeptos, na qual o poder exercido pelos ricos proprietários dos clubes da Premier League será provavelmente objeto de análise.

"É certamente um modelo que estamos a analisar", disse à CNN Sport o ministro britânico dos desportos, Nigel Huddleston, sobre a estrutura de propriedade alemã.

"Vamos analisar os modelos existentes em todo o mundo em termos de governação, estrutura e propriedade, fluxos financeiros, porque existem modelos diferentes e interessantes em todo o mundo.

"Foi realmente revelador o facto de a Alemanha ter estado ausente da Superliga... seria tão evidente que essa medida seria obviamente contrária à base de adeptos, mas nos clubes alemães os adeptos têm a maior influência e, por isso, nunca teria arrancado."

O antigo médio do Bayern de Munique, Liverpool e Manchester City, Dietmar Hamann, que jogou mais de 50 vezes pela Alemanha, continua a ter dúvidas sobre se o modelo de propriedade alemão pode ser implementado na Premier League.

"Acho que provavelmente funcionaria, mas acho que o pássaro voou, acho que foi longe demais", disse ele à CNN Sport.

"Alguns destes clubes (da Premier League) estão avaliados em dois, três ou quatro mil milhões de libras (entre 2,8 mil milhões e 5,5 mil milhões de dólares) e não tenho a certeza se é possível recuperar o poder destes clubes."

Amanda Davies e Christina Macfarlane, da CNN, contribuíram para este relatório.

