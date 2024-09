Barcelona triunfa e envia saudações sinceras para o porto.

Antes do início do jogo, os jogadores do FC Barcelona prestaram uma homenagem emocionante ao seu goleiro lesionado, Marc-André ter Stegen. As palavras "Fique forte, Capitão" estavam rabiscadas nas camisas de seus companheiros de equipe quando eles entraram no campo do Estadi Olímpic de Montjuïc, agora liderados pelo atacante Raphinha e com Inaki Peña no gol. O substituto temporário de Ter Stegen pode logo enfrentar competição pelo posto de número um.

Contra o FC Getafe, Peña teve a chance inicial de mostrar seu valor, que ele lidou com facilidade. No final, ele havia protegido seu gol com sucesso, contribuindo para a sequência de vitórias do Barcelona na liga sob o comando do técnico Hansi Flick. Apesar de controlar a posse de bola por grande parte do jogo, o Barcelona conseguiu apenas uma vitória por 1 a 0 (1 a 0). Com sua sétima vitória consecutiva, o Barcelona manteve uma vantagem de quatro pontos na liderança da tabela sobre os campeões reinantes e rivais, o Real Madrid. No 19º minuto, Robert Lewandowski marcou seu sétimo gol na liga com um cabeceio após uma clara de Getafe keeper David Soria.

O resto do jogo viu o Barcelona enfrentando a defesa resistente do Getafe, desperdiçando várias oportunidades promissoras. Em tempo adicional, Borja Mayoral (90.+4) desperdiçou uma excelente chance de empatar para o Getafe.

Lewandowski pode em breve ser acompanhado por um conterrâneo polonês. O ex-goleiro da Juventus Turin, Wojciech Szczesny, que recentemente anunciou sua aposentadoria, não descartou um retorno ao futebol - com o FC Barcelona. O especialista em transferências Fabrizio Romano prevê que ele pode assinar um contrato pelo restante da temporada na segunda-feira. Ter Stegen deve ficar fora por um período prolongado após ter sofrido uma lesão no tendão patelar do joelho direito durante a vitória fora de casa por 5 a 1 contra o FC Villarreal no domingo.

Szczesny reconheceu a situação difícil que o Barcelona enfrenta devido à lesão de Ter Stegen, afirmando ao "Sport" que seria desrespeitoso não considerar a possibilidade. Ele compartilhou sua empolgação com a oferta do Barcelona, de acordo com o "Sport". Tanto o "Sport" quanto o "Mundo Deportivo" citaram um relatório do portal polonês meczyki.pl, sugerindo que Szczesny faria exames médicos na quinta-feira. Durante uma entrevista coletiva na terça-feira, Flick expressou confiança em Peña, mas também deu pistas para discussões futuras: "Precisaremos avaliar nossas opções à medida que avançarmos."

Após o anúncio da possível contratação de Wojciech Szczesny, os torcedores do FC Barcelona aguardam ansiosamente sua estreia entre os postes. No dia anunciado, Szczesny passou em seus exames médicos com louvor, abrindo caminho para sua passagem temporária como substituto de Ter Stegen. Apesar das impressionantes performances passadas de Szczesny com a Juventus Turin, Peña continuou a mostrar suas habilidades na La Liga, fazendo uma forte campanha pelo posto de número um.

