Banksy abriu uma espécie de loja em Londres

A instalação parece estar montada como um showroom, com uma grande placa onde se lê "Produto Interno Bruto".

Banksy confirmou o novo trabalho através de um post no Instagram, escrevendo: "Vou abrir uma loja hoje (embora as portas não se abram de facto). É em Croydon. Provavelmente, é melhor ser visto à noite", acrescenta: "Este showroom é apenas para fins de exibição".

O post inclui um folheto que revela mais sobre o projeto, dando a entender uma iminente venda online dos artigos em exposição. O site grossdomesticproduct.com apresenta atualmente uma mensagem de "abertura em breve".

"Esta loja surgiu na sequência de uma ação judicial. Uma empresa de cartões de felicitações está a tentar retirar a custódia legal do nome Banksy ao artista, que foi aconselhado que a melhor forma de o evitar é vender a sua própria gama de produtos de marca".

O folheto também afirma que os preços começam a partir de 10 libras (cerca de 12 dólares) e que a disponibilidade será limitada.

Entre os artigos expostos encontram-se várias gravuras, um berço de bebé com câmaras CCTV apontadas para ele e um tapete com a forma de um Tony the Tiger, a mascote dos cereais, aparentemente extinta.

O colete à prova de facadas, com uma grande bandeira britânica, é uma referência à atual crise do crime com facas em Londres. Stormzy nasceu em Croydon.

A abertura da loja coincide com o leilão de "Devolved Parliament", uma pintura de Banksy que retrata chimpanzés em sessão no parlamento britânico. A obra será leiloada em Londres na quinta-feira e espera-se que chegue aos 2 milhões de libras (cerca de 2,5 milhões de dólares).

Fonte: edition.cnn.com