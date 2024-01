Balenciaga vende ténis destruídos por 1.850 dólares

As imagens, tiradas pelo fotógrafo Leopold Duchemin para a marca, de ténis muito esfarrapados e desgastados tornaram-se virais após o lançamento, na segunda-feira, dos novos ténis da marca de alta costura de Paris, com a indignação pelo aparecimento dos ténis de cano alto a circular na Internet.

Mas as fotografias dos ténis destruídos que circulam nas redes sociais não contam exatamente a história toda. Embora tenham suscitado a maior controvérsia, as imagens são, na verdade, versões exageradas e de edição limitada dos ténis que a Balenciaga está a vender.

De acordo com a casa de moda, apenas 100 pares de ténis "extra destruídos" estarão disponíveis para compra por 1.850 dólares. Enquanto isso, a edição não limitada, e as versões menos destruídas, estão a ser vendidas no site da Balenciaga por $495 e $625, dependendo do estilo específico.

Num comunicado de imprensa, a marca sediada em Paris afirmou que as fotografias da campanha mostram os sapatos "extremamente gastos, marcados e sujos".

A marca afirma que os retratos de natureza morta "sugerem que os Paris Sneaker se destinam a ser usados durante toda a vida" - um ponto que parece especialmente relevante no meio de conversas crescentes sobre a indústria da moda rápida e o impacto do consumo excessivo no planeta.

Demna é conhecido pelo seu estilo disruptivo e o lançamento dos ténis Paris não é a primeira vez que as suas criações são recebidas com reacções de perplexidade.

Em 2017, a Balenciaga lançou uma mala que custava 2.145 dólares e que foi ridicularizada pelas suas semelhanças com a mala "Frakta" do Ikea. Na altura, o saco original do Ikea podia ser comprado por 99 cêntimos.

A Balenciaga descreve as sapatilhas como um "design clássico retocado", com acabamentos em "lona desgastada e arestas ásperas, que dão um aspeto de usado".

As reacções online às sapatilhas de Paris têm sido mistas.

O SoleSavy, um sítio Web que se descreve como uma comunidade para "verdadeiros fãs de ténis", perguntou se a "tendência dos ténis envelhecidos" tinha ido longe demais.

Tora Northman, editora de notícias da publicação Highsnobiety, disse que a marca tinha "levado a coisa para o próximo nível", acrescentando que a Balenciaga está "sempre a criar itens controversos que provocam conversas".

Mas nem todos acham que os ténis merecem ser gozados.

A chefe de conteúdo editorial da GQ France, Pam Boy, disse num comentário no Instagram que a mensagem do produto é clara: "Compre e guarde para sempre. Demna (diretor criativo da Balenciaga) vai fazer com que as pessoas que têm dinheiro para comprar artigos de luxo comprem ténis de aspeto "pré-usado" por 1450 euros. Ele está a virar completamente de pernas para o ar a essência do luxo".

O júri parece estar a decidir se esta última jogada de marketing é digna de elogios ou de ridículo. De qualquer forma, Demna e a Balenciaga voltaram a dar que falar, sem dúvida atraindo muitos para uma marca que parece cada vez mais confortável com a controvérsia.

Imagem de topo: Imagens da campanha dos ténis Paris da Balenciaga.

Fonte: edition.cnn.com