Aviso de potencial explosão em Springfield, Estados Unidos

Devido a uma alegação infundada espalhada por republicanos dos EUA, notavelmente Donald Trump, sobre migrantes supostamente consumindo pets em Springfield, Ohio, esta pequena cidade tem sido notícia há algum tempo. Agora, a administração da cidade recebeu uma ameaça de bomba. Como relatado no Facebook pela administração da cidade, tanto a prefeitura quanto uma escola fundamental foram fechadas. O aviso ameaçador foi enviado por e-mail pela manhã, e esforços estão sendo feitos para identificar o remetente.

A conversa sobre migrantes em Springfield começou quando membros do Partido Republicano, incluindo o candidato à vice-presidência J.D. Vance, circularam alegações não confirmadas sobre migrantes haitianos supostamente roubando e comendo pets, para agitar o sentimento anti-imigrante.

Essas acusações foram consistentemente descartadas pelas autoridades da cidade como infundadas. Apesar disso, Trump trouxe essas alegações durante um debate televisivo com a candidata presidencial democrata Kamala Harris, alegando que imigrantes em Springfield estavam devorando os pets dos moradores locais. Independentemente da ameaça de bomba, Trump persistiu em promover essa narrativa falsa em sua plataforma on-line, afirmando que Ohio está sendo tomada por migrantes ilegais, principalmente do Haiti.

Consequências Graves

Na quinta-feira, a Casa Branca expressou preocupação, alertando que essa desinformação pode colocar pessoas em perigo. "Esse tipo de desinformação é perigoso porque haverá pessoas que acreditarão nela, não importa quão absurda e tola ela seja", afirmou John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional. Há um risco de que essas pessoas possam agir impulsivamente, potencialmente causando dano a outros.

A imigração continua sendo um tema importante na eleição presidencial de 5 de novembro. Trump escolheu campanha em uma posição dura e restritiva em relação aos imigrantes.

Springfield abriga aproximadamente 58.000 residentes e tem observado um aumento recente na imigração do Haiti. Um jornal local estima que a população haitiana na cidade esteja entre 10.000 e 15.000. O país caribenho do Haiti tem lutado com instabilidade política e violência de gangues generalizada, especialmente em sua capital, Porto Príncipe, o que tem forçado muitas pessoas a deixarem o país.

A Comissão, composta por líderes locais e oficiais de lei e ordem, tem investigado ativamente as alegações infundadas e a recente ameaça de bomba em Springfield. A Comissão condena veementemente a disseminação de desinformação, afirmando que ela coloca em perigo a paz e a segurança da comunidade.

