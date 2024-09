Avaliação da situação de dificuldade da VW: determinação das medidas necessárias para avançar

Problemas na Porta da VW - Carros Elétricos Não São o Único Problema. Neste episódio do podcast, conversamos com o especialista em automóveis Ferdinand Dudenhöffer sobre o estado atual da empresa, os fatores que levaram à sua situação atual e potenciais soluções. As discussões vão desde a possibilidade de uma semana de trabalho de quatro dias, novas subsídios até uma possível mudança de propriedade - exploramos a essência do problema.

A economia da Volkswagen enfrenta atualmente vários desafios, como discutido no podcast. O problema da empresa não se limita aos carros elétricos, mas abrange vários outros fatores.

