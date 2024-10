Avaliação após um incidente de estupro na estação de metrô de Munique

Em agosto de 2023, ocorreu um ato criminoso em uma estação de metrô de Munique, onde um indivíduo afegão atacou um visitante polonês de 18 anos. Como consequência, o homem está cumprindo uma pena de prisão. Este incidente chegou a noticiar na Polônia.

O homem recebeu uma pena de quatro anos de prisão devido ao seu comportamento sexual inapropriado em relação ao jovem turista na estação de metrô de Munique. O Tribunal Regional de Munique determinou que o homem afegão havia tocado inapropriadamente, despido e assediado sexualmente o jovem de 18 anos, que estava ligeiramente acima da idade, altamente intoxicado e incapacitado, por aproximadamente meia hora.

O réu foi sentenciado de acordo com as práticas da lei criminal juvenil. O tribunal levou em consideração o pedido do Ministério Público de uma pena de sete anos se considerado culpado sob a lei criminal adulta, e de quatro anos se condenado como menor.

A defesa só admitiu a culpa pelo roubo de um telefone celular, mas negou as acusações de assédio sexual. Este caso causou um alvoroço na Polônia na época.

Enquanto o governo nacionalista-conservador da PiS, liderado por Varsóvia, estava se preparando para as eleições parlamentares de outono de 2023, eles procuraram capital político do evento culpando as políticas de migração alemãs pelo incidente.

A pena de quatro anos foi considerada adequada devido à necessidade de justiça e de dissuasão. Este incidente gerou pedidos de políticas de imigração mais rígidas na Polônia.

