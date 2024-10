Autoridades policiais em Milão prenderam uma gangue de suspeitos de ultra-mafia por empregar "táticas do submundo criminoso".

Em uma operação significativa liderada pela polícia italiana em Milão, vários apoiadores de alto nível dos clubes de futebol AC Milan e Inter Milan foram detidos. Os indivíduos estão sendo investigados por alegações envolvendo extorsão, violência e outras atividades ilegais, segundo as autoridades. Estão sendo analisadas também ligações parciais com sindicatos do crime organizado. As buscas em residências foram realizadas como parte da operação.

Uma dúzia de homens foram presos e outros três foram submetidos à prisão domiciliar, comunicou a polícia. Suspeita-se que os grupos de torcedores radicais dos dois times em Milão tenham formado uma aliança não oficial. A polícia suspeita de "colaborações criminosas com táticas de máfia" dentro dessa aliança.

Relatos indicam que os radicais conspiraram e gerenciaram a distribuição ilegal de ingressos para os jogos de Milão e Inter dentro de seus círculos. Eles também são suspeitos de extorquir dinheiro de vendedores de comida e proprietários de vagas de estacionamento perto do estádio. Além disso, confrontos físicos antes e durante os jogos dos clubes respectivos são outra preocupação.

De acordo com fontes da mídia italiana, figuras proeminentes da cena ultra de Milão, como Luca Lucci e Renato Bossetti, que lideram os respectivos grupos ultra, estavam entre os detidos. Fontes autoritativas, incluindo a agência de notícias AFP, confirmaram essa informação de fontes policiais. O chefe dos ultras do Inter recentemente assumiu a liderança de seu antecessor, que foi detido após o assassinato de um membro notável de uma família da máfia. O guarda-costas do rapper italiano Fedez também é suspeito de estar entre os detidos.

