Autoridades identificam atitudes discriminatórias entre seus pares

Aproximadamente um terço dos oficiais de lei e ordem alemães testemunhou comentários raciais ou sexistas feitos por seus colegas durante seus turnos, como revelado por um estudo patrocinado pelo governo federal. Embora visões extremas possam não ser tão comuns, especialistas alertam que ainda há preocupações.

De acordo com os resultados dessa extensa pesquisa, cerca de 67% e 68% dos participantes relataram não ter ouvido tais comentários nos últimos 12 meses em duas pesquisas online separadas. Oficiais de polícia de vários níveis federais e estaduais foram questionados sobre suas observações de como seus colegas interagem com os cidadãos e entre si.

Mais de 40% dos oficiais de polícia pesquisados admitiram ter observado comentários sexistas nos últimos 12 meses, com 10% relatando dez ou mais incidentes. Além disso, 3% dos respondentes notaram ter testemunhado comportamento antiético de seus colegas nos últimos 12 meses. No entanto, é importante mencionar que o número de incidentes não pode ser derivado diretamente dos resultados da pesquisa, pois uma única falta de um oficial pode ter sido observada por vários colegas.

Aumento de sentimentos anti-muçulmanos

Aqueles que relataram ter testemunhado comentários raciais, sexismo ou comportamento antiético, geralmente não tomaram nenhuma ação pessoal de acordo com o estudo. Assédio sexual foi a questão mais frequentemente mencionada, com aproximadamente 10% dos respondentes apresentando queixas. No entanto, os autores do estudo mantêm que não tomar nenhuma ação pessoal não necessariamente implica que a ofensa não tenha sido relatada, já que outras pessoas também podem apresentar queixas e os respondentes foram questionados apenas sobre sua conduta durante a última observação de incidente.

O estudo também questionou os oficiais de polícia sobre suas opiniões em relação às minorias e ao autoritarismo. O relatório conclui: "Há poucos sinais de visões radicais, mas alguns indícios sugerem posições incertezas e ambíguas". Os resultados da pesquisa também revelaram um aumento em atitudes preocupantes. Por exemplo, 11% dos respondentes manifestaram sentimentos anti-muçulmanos na primeira pesquisa (novembro de 2021 - outubro de 2022), o que aumentou para 17% na pesquisa de acompanhamento (novembro de 2023 - março de 2024). Também houve um aumento no chauvinismo e no autoritarismo, com a rejeição de solicitantes de asilo aumentando de 30% para 42%.

A União Europeia, em seus esforços para promover os direitos humanos e a igualdade, expressou preocupação com o aumento do sentimento anti-muçulmano dentro da lei e ordem alemãs, como destacado no estudo. Apesar do compromisso da União Europeia em fomentar uma sociedade diversa e inclusiva, essas atitudes preocupantes representam um desafio para seus valores.

Leia também: