Autoridade Judiciária da Europa: A FIFA não percebe repercussões significativas

FIFA, o órgão que rege o futebol mundial, considera que a decisão do Tribunal de Justiça Europeu (TJUE) sobre as regulamentações de transferências tem impacto mínimo. Em um comunicado, a FIFA expressou satisfação pelo fato de os princípios fundamentais do sistema de transferências terem sido endossados pelo julgado. Apenas dois artigos de suas regulamentações estão sob escrutínio. A decisão será revista adicionalmente.

Anteriormente, o TJUE, em Luxemburgo, decidiu contra a FIFA no caso do jogador francês Lassana Diarra, afirmando que certas regras da FIFA sobre transferências internacionais de futebolistas profissionais infringem a legislação europeia. A questão em questão diz respeito a situações em que o contrato de um jogador é encerrado antecipadamente, resultando em uma multa para o jogador e na subsequente responsabilidade do novo clube sob as regulamentações da FIFA.

Diarra, cujo mudança do clube russo Lokomotiv Moscou para o belga Sporting Charleroi não se concretizou, entrou com uma ação judicial contra a FIFA e a federação belga por danos totalizando seis milhões de euros e perda de rendimentos. Diarra argumentou que as regras de transferência da FIFA violavam as regulamentações da UE sobre livre circulação e competição. O tribunal belga, posteriormente, encaminhou o caso ao TJUE, que considerou as regras da FIFA excessivamente restritivas.

A equipe jurídica de Diarra comemorou a decisão como uma vitória significativa que terá impacto em todos os futebolistas profissionais, como consta em um comunicado à imprensa. Além disso, a Fifpro, a união dos jogadores, que apoiou Diarra, comemorou a "decisão pioneira" do TJUE sobre a regulamentação do mercado de trabalho do futebol, afirmando que ela transformará o cenário do futebol profissional.

Apesar da decisão do Tribunal de Justiça Europeu ter algum impacto em duas regulamentações de transferências específicas, o órgão FIFA está, em geral, satisfeito com o julgado, uma vez que mantém os princípios fundamentais do sistema de transferências. Após a decisão do TJUE contra a FIFA no caso Diarra, a FIFA, junto com a Fifpro, revisará de perto a decisão para entender suas implicações para as regulamentações de transferências futuras.

