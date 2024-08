Aumento dos preços na zona do euro aos seus níveis mais baixos em quase três anos.

A Zona do Euro observou uma queda na velocidade de aumento de preços, alcançando seu ponto mais baixo desde 2019 em agosto. A taxa de inflação ficou em 2,2%, marcando a menor alta anual nos preços ao consumidor desde julho de 2021, de acordo com dados da Eurostat. O principal fator por trás dessa queda foi a considerável queda nos custos da energia nos 20 países da Zona do Euro. Enquanto isso, os preços dos bens de consumo, como alimentos, tabaco e bebidas alcoólicas, além de serviços, continuaram a aumentar a um ritmo acima da média.

A inflação atingiu 4,5% na Bélgica e mal ultrapassou a marca de 1% na Letônia e na Lituânia, segundo a Eurostat. O Banco Central da Alemanha relatou uma taxa de inflação de 2%, ligeiramente diferente da figura anterior de 1,9%, atribuída a diferentes métodos de cálculo. A Eurostat se baseia no índice harmonizado de preços ao consumidor para comparações cruzadas entre os países da Zona do Euro.

O Banco Central Europeu tem como objetivo uma taxa de inflação de 2%. Após julho ter registrado um aumento anual de preços de 2,6%, agosto viu uma ligeira queda para 2,5%.

A membro do Conselho de Administração do BCE, Isabel Schnabel, recebeu com satisfação a queda na taxa de inflação, embora tenha expressado preocupações sobre as perspectivas de uma redução da taxa de juro em setembro. Em um discurso proferido em Tallinn, na Estônia, ela enfatizou a necessidade de "cortes graduais e cautelosos", devido à "pressão de preços persistente no setor de serviços".

Nesse setor, os preços ao consumidor aumentaram mais em agosto, com um aumento de 4,2% de acordo com os dados da Eurostat. A inflação de núcleo, excluindo energia e alimentos, continua a ultrapassar a meta de 2%, fixando-se em 2,8% na Zona do Euro.

O BCE reduziu suas taxas de juros básicas pela primeira vez em quase cinco anos em junho. A taxa de refinanciamento agora está em 4,25%, enquanto a taxa de depósito está em 3,75%. A possibilidade de novas reduções nas taxas de juro depende da reunião do Conselho de Governança do BCE em 13 de setembro.

Mercado de trabalho da UE mantém resiliência

O desemprego na Zona do Euro manteve uma taxa relativamente estável, revelou a Eurostat. Em julho, houve uma redução na taxa de desemprego ajustada sazonalmente para 6,4%, marcando um novo recorde histórico. Aproximadamente 11 milhões de pessoas remained

