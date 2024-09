Aumento do sentimento econômico entre os americanos devido à diminuição das taxas de inflação.

A mais recente pesquisa realizada pela Universidade de Michigan revelou que as opiniões dos americanos sobre a economia melhoraram significativamente neste mês, aumentando 2% em relação a agosto. Isso marcou uma mudança em relação aos vários meses de estabilidade, exceto por uma ligeira alta em setembro. Essa mudança positiva levou o nível de sentimento a 40% acima do recorde histórico registrado em junho de 2022, período de alta inflação. No entanto, o sentimento ainda está abaixo dos níveis pré-pandêmicos.

De acordo com o relatório, a diretora das Pesquisas de Consumidores da universidade, Joanne Tsu, declarou: "O sentimento do consumidor atingiu seu ponto mais alto desde maio de 2024, marcando o segundo aumento consecutivo e superando o nível de agosto em cerca de 2%. Essa melhora foi predominantemente influenciada por uma melhor perspectiva sobre as condições de compra de bens duráveis, atribuída a percepções mais favoráveis dos consumidores sobre os preços."

A pesquisa também destacou que tanto os eleitores republicanos quanto democratas estão cada vez mais prevendo uma vitória de Harris, alguns dias após o primeiro debate presidencial entre Harris e Trump, que ocorreu na terça-feira, transmitido pela ABC.

Os consumidores americanos também expressaram uma perspectiva mais otimista sobre a inflação futura. De acordo com os dados, as taxas de inflação esperadas para o próximo ano diminuíram pelo quarto mês consecutivo em setembro, atingindo seu nível mais baixo registrado desde dezembro de 2020.

Esta história está em evolução e será atualizada conforme o necessário.

A melhora no sentimento do consumidor provavelmente estimulará vários setores da economia, com potencial para aumentar as atividades empresariais. Essa tendência positiva na economia pode encorajar mais oportunidades de investimento, tornando-a um período atraente para as empresas expandirem ou iniciarem novas empreitadas.

