- Aumento da produção de energia renovável: o aumento das fontes de eletricidade sustentáveis

Alemanha está cada vez mais recorrendo à eletricidade obtida a partir de fontes amigáveis ao meio ambiente para suas necessidades energéticas. A Oficina Federal de Estatística informou que, no primeiro semestre de 2024, a contribuição da energia eólica, solar, hidrelétrica e de biomassa para a produção total de eletricidade atingiu um recorde histórico de 61,5%, representando 61,5% da produção total de eletricidade.

A energia eólica liderou o caminho entre as fontes de energia, contribuindo com 33% do total, o que representa um aumento de 11,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior, principalmente devido às condições meteorológicas excepcionalmente ventosas.

A geração de energia solar witnessed a 8,3% boost, contribuindo com 30,5 bilhões de quilowatt-horas, representando quase 13,8% da produção total de eletricidade.

Apesar de o carvão continuar sendo um jogador importante, produzindo 45,9 bilhões de quilowatt-horas, uma queda de 26,4% em relação ao ano anterior, esta é a menor quantidade de eletricidade proveniente de carvão desde o início do monitoramento em 2018. Apesar disso, o carvão continua sendo a segunda fonte de energia mais utilizada, contribuindo com 20,9% do total. O gás natural representou 14,6% da mistura de eletricidade.

A Alemanha importou 23% mais eletricidade e exportou 15% menos durante o semestre, resultando em um saldo de importação de 9,8 bilhões de quilowatt-horas, em contraste com o pequeno saldo de exportação de 2 bilhões de quilowatt-horas registrado no primeiro semestre de 2023.

A demanda por eletricidade na Alemanha permaneceu relativamente estável em 229,9 bilhões de quilowatt-horas. No entanto, a produção doméstica de eletricidade diminuiu em 5,3%, para 220 bilhões de quilowatt-horas.

