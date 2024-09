"Aumento da frequência e da intensidade": especialista explica as razões das chuvas extremas

14:34 Ferrovias Federais Austrianas Estendem Aviso de Viagem até Quinta-feira

Devido aos atuais incidentes climáticos graves em várias regiões da Áustria, as Ferrovias Federais Austrianas (ÖBB) estenderam o aviso de viagem urgente em vigor desde sexta-feira, 13 de setembro de 2024, até quinta-feira, 19 de setembro de 2024. "Recomendamos fortemente que todos os passageiros adiem qualquer viagem não essencial durante este período para uma data posterior", alerta a ÖBB em seu site. Os bilhetes adquiridos anteriormente permanecem válidos até 22.9.

14:19 Número de Mortes por Inundações na Europa Aumenta

O número de mortes por inundações em partes da Áustria, Polônia, Romênia e República Checa aumentou para pelo menos onze. As autoridades austríacas relatam duas mortes a mais. Na República Checa, uma pessoa afogou-se no rio Krasovka na região oriental de Morávia-Silésia, conforme relatado pelo presidente da polícia Martin Vondrasek no rádio público. Anteriormente, oito mortes haviam sido registradas nos quatro países. As autoridades checas também relatam pelo menos sete pessoas desaparecidas.

14:04 Governo Federal Estende Ajuda a Europeus Vitimados por Inundações

O governo federal declara seu apoio às pessoas afetadas por inundações em vários países europeus. "As pessoas em nossos países vizinhos, nossos parceiros na Europa e as pessoas aqui devem saber: Estamos de olho na situação e estamos prontos para ajudar", diz a porta-voz adjunta do governo Christiane Hoffmann em Berlim. A devastação na Áustria, República Checa, Polônia e Romênia é frequentemente catastrófica. Hoffmann diz: "Observamos essas imagens com horror e estamos consternados com a notícia de mortes e pessoas desaparecidas. Em nome do governo federal, estendemos nossas condolências e solidariedade a todos os afetados."

13:43 Orbán Adia Engajamentos Internacionais Due to Flooding

O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán adia todos os seus "engajamentos internacionais" devido às inundações na Hungria. "Devido às condições climáticas extremas e às inundações em andamento na Hungria, adiei todos os meus engajamentos internacionais", publica Orbán no X. Ele não fornece mais detalhes. Orbán estava programado para participar de um debate sobre o programa da presidência de seis meses do Conselho da Hungria no Parlamento Europeu em Estrasburgo na quarta-feira. O político de direita populista enfrenta frequentemente críticas duras do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

13:12 Ostrava debaixo d'água: Rompimento de diques na terceira maior cidade da República Checa

As evacuações foram estendidas em Ostrava, a terceira maior cidade da República Checa, devido a um perigo de enchente agudo. "Houveram rompimentos visíveis em vários distritos", diz o ministro do Meio Ambiente Petr Hladik após uma reunião de emergência. Residentes foram resgatados parcialmente por botes infláveis. Segundo estimativas, cerca de 100 metros cúbicos de água por segundo estão fluindo através dos rompimentos. Estão sendo feitos esforços para preencher as lacunas com pedras. Ostrava, com cerca de 285.000 habitantes, fica na confluência de vários rios, incluindo o Oder e o Opava. A cidade mineira e industrial fica a cerca de 280 quilômetros a leste de Praga. O tráfego de trem para Ostrava e além, em direção à Polônia, permanece completamente interrompido. Uma usina teve que ser desligada. Em nearby Bohumin, as redes de energia e móvel caíram devido às inundações. O suprimento de água caiu em muitos lugares.

12:33 Recorde de chuva: 450 litros por metro quadrado em cidade checa

A chuva da depressão "Anett" é imensa: desde sexta-feira, 450 litros de chuva por metro quadrado caíram em Serec, República Checa, perto da fronteira com a Polônia. Este é o maior registro de chuva dos últimos dias, explica o especialista em clima do ntv.de Oliver Scheel. Na Alemanha, Ruhpolding/Berchtesgadener Land lidera com 320 litros em quatro dias. Na Áustria, 364 litros caíram na região de St. Pölten, e 369 litros em Lilienfeld. Em Viena, foram medidas 279 litros, mas então os estações de medição falharam, então os valores exatos não estão disponíveis no momento. Na Polônia, a maior chuva caiu em Katowice, com 200 litros.

12:25 Romênia: Inundações matam seis pessoas na região dos Cárpatos

Chuva pesada e inundações severas na região dos Cárpatos, na Romênia, resultaram na morte de pelo menos seis pessoas. As regiões de Galati, Vaslui e Iași, no leste do país, foram principalmente afetadas. Cerca de 300 pessoas tiveram que ser resgatadas, e cerca de 6.000 casas rurais foram inundadas. Entre as vítimas, principalmente idosos, incluindo duas mulheres de 96 e 86 anos. O nível de alerta máximo para enchentes permanecerá em vigor até o meio-dia. Vilas remotas são principalmente afetadas. Pessoas subiram em telhados para evitar serem arrastadas pelas enchentes. Centenas de bombeiros foram mobilizados.

11:33 Áustria: Duas Vidas a Mais Levadas pelas Inundações

Na Áustria, duas pessoas a mais morreram devido aos incidentes de enchentes, de acordo com os relatórios policiais. Um homem de 70 anos e um homem de 80 anos perderam a vida em suas respectivas casas em comunidades em Baixa Áustria. Os idosos foram infelizmente vítimas da água da enchente dentro de suas residências. Anteriormente, um bombeiro também perdeu a vida enquanto trabalhava no bombeamento de uma adega. Condições climáticas extremas prevalecem no leste da Áustria devido à chuva contínua nos últimos dias. Mais de 1.800 edifícios já foram evacuados, e numerous roads have been closed due to flooding.

11:01 Wroclaw se Prepara para Onda de InundaçõesApós tempestades pesadas e inundações no sudoeste da Polônia, Wroclaw (Breslau), na Baixa Silésia, se prepara para uma onda de água. O prefeito Jacek Sutryk declarou um alerta de inundação iminente para a cidade às margens do rio Oder. As medidas incluem monitoramento constante das barragens, controle e proteção dos canais e fechamento das passagens das barragens, conforme anunciado no Facebook pelo prefeito. A onda de inundação é esperada para chegar a Wroclaw na quarta-feira. As previsões anteriores que sugeriam impacto mínimo em Wroclaw foram revistas, de acordo com o prefeito. Embora a inundação não seja prevista para alcançar a intensidade da inundação do Oder em 1997 que submergiu um terço da cidade, Sutryk enfatiza a infraestrutura melhorada, com novas barragens, bacias de retenção e polders. Ele espera que as águas da inundação não entrem na cidade.

10:35 Líder Austríaco sobre a Situação de Inundações: "Continua Crítica"Apesar de uma breve pausa na chuva durante a noite, a situação de inundação no leste da Áustria permanece altamente tensa. "Não acabou, continua crítica, continua perigosa", diz a governadora da Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner. Até 80 litros de chuva por metro quadrado são esperados regionalmente na segunda-feira. Uma preocupação agora é com as barragens, com autoridades alertando para o maior risco de rompimento de barragens. A vida pública quase para quase com mais de 200 estradas fechadas, 1.800 edifícios evacuados e muitos estudantes e crianças de jardim de infância ficando em casa, segundo Mikl-Leitner. Cerca de 3.500 lares atualmente estão sem energia. A extensão dos danos é atualmente impossível de estimar. "Ajuda será fornecida às vítimas de inundação em qualquer caso", diz o líder do estado. Nos últimos dias, até 370 litros de chuva por metro quadrado caíram regionalmente na Baixa Áustria - várias vezes a quantidade média mensal.

10:10 Na Beira do Nível Três: Níveis do Elba PersistemNa Saxônia, os níveis do Elba continuam a subir. De acordo com o centro de inundações do estado, o nível em Dresden estava em 5,54 metros pela manhã. A marca de seis metros é esperada para ser ultrapassada mais tarde no dia. Alcanciar esse valor acionaria o segundo nível de alarme mais alto, nível três. Inundações podem potencialmente afetar áreas construídas. O nível em Schöna às margens do Elbe perto da fronteira com a República Checa já alcançou esse nível, com um valor de 6,09 metros. O nível de alarme três também é efetivo na Neiße Lusaciana perto da fronteira com a Polônia. O nível da água lá estava em 5,56 metros, a poucos centímetros do nível de alarme quatro mais alto. Uma seção da rodovia federal 99 em Görlitz foi fechada por motivos de segurança, confirmou um porta-voz da polícia. O nível de aviso para o nível três é de 4,80 metros lá.

09:49 Inundações Século na República Checa: Homem Morre em InundaçõesAs autoridades na República Checa confirmaram a primeira fatalidade nas inundações. Pelo menos sete pessoas estão desaparecidas. Uma pessoa afogou-se no pequeno rio Krasovka no distrito de Bruntal na parte oriental da Morávia-Silésia, de acordo com o presidente da polícia Martin Vondrasek na rádio pública. Três pessoas que estavam em um carro que deslizou para um rio em fúria perto de Jesenik nas Montanhas Hrubý Jeseník estão entre as desaparecidas. Nenhum vestígio do veículo foi encontrado. Outras pessoas caíram em vários corpos d'água, como o rio Otava. Um homem de uma casa de repouso na fronteira com a Polônia também está desaparecido. O primeiro-ministro checo Petr Fiala descreveu como uma inundações século - uma inundações que estatisticamente ocorre uma vez por século no mesmo lugar. Antes disso, foram relatadas mortes por inundações de outros países da UE (consulte a entrada 06:40): um bombeiro morreu na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas morreram na Romênia.

09:17 Mulher Verifica Nível da Água em Goerlitz e mergulha na NeißeUma mulher mergulhou na Neiße enquanto verificava o nível da água em Goerlitz. Os relatórios iniciais da polícia sugerem que a mulher escorregou na beira da água perto do Parkhotel Merkur e mergulhou no rio. Ela foi arrastada por cerca de 700 metros na Neiße antes de se puxar para fora perto da barragem de Vierradmuhle. Ela está atualmente sendo tratada em um hospital por hipotermia.

09:00 THW se Preparando para Operações de Inundações em Elba e OderA Agência Alemã de Assistência Técnica (THW) está se preparando para potenciais inundações no leste da Alemanha. De acordo com o chefe do THW, Fritz-Helge Voss, durante o "Morning Magazine" da ZDF, equipes maiores estão sendo preparadas para o Elba e Oder. Voss aconselha os moradores nas áreas afetadas a montar um kit de emergência pequeno. Ele reconhece que o cenário climático extremo necessário ainda não chegou, mas a Alemanha teve sorte até agora. Até o final da semana, os rios Elba, Neiße e Oder são esperados para inundar. No fim de semana, cerca de 140 funcionários do THW foram enviados para a Baviera e Saxônia, incluindo na ponte danificada Carolabridge em Dresden. Este ano, a Alemanha já enfrentou quatro episódios de inundações importantes, enfatiza Voss, enfatizando a necessidade de preparação e investimento em equipamentos. "No final, esses são custos da mudança climática", ele conclui.

08:43 Gabinete Polonês a Realizar Reunião de CriseO primeiro-ministro Donald Tusk convocou uma reunião de emergência do gabinete na segunda-feira após graves inundações no sudoeste da Polônia. Tusk elaborou um decreto para declarar estado de emergência, mas a decisão requer a aprovação do gabinete. A chuva contínua no sudoeste da Polônia, perto da fronteira com a República Checa, causou inundações. Nysa, na região de Opole, foi particularmente afetada durante a noite, com a sala de emergência do hospital local inundada pela água do rio Glatzer Neiße. Um total de 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, foram evacuados por barcos.

08:15 Baviera: Mais Chuva e Aumento do Nível de Água EsperadoA situação de inundação na Baviera permanece precária em algumas áreas, com previsão de mais chuva. Não houve mudanças significativas nas regiões afetadas durante a noite, de acordo com os relatórios policiais. No entanto, o alívio ainda não está à vista: o Serviço de Informações sobre Níveis de Água (HWIS) espera um aumento adicional do nível de água à medida que a chuva se despedir do início da semana. As áreas esperadas para ver um aumento incluem o Danúbio de Passau, a Vils de Vilshofen e o Isar de Munique. Melhorias são esperadas a partir de quarta-feira, de acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD). Até terça-feira, o DWD prevê chuva contínua dos Alpes até a planície, com intensidades previstas de 40 a 70 litros por metro quadrado e um máximo de 90 litros em áreas paradas.

07:32 República Checa: Sem Sinal de Alívio - Níveis de Água Continuam a AumentarAs áreas de inundação e inundações na República Checa não têm alívio à vista. A onda de enchente do rio Março (Morava) atingiu Litovel, a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga, onde entire streets were submerged. As autoridades da cidade de 10.000 habitantes instam os cidadãos a não atrapalhar os serviços de emergência. "Estamos esperando um aumento adicional no nível de água do rio nas próximas horas", alerta o prefeito nas redes sociais.

07:03 Quebra de Barragem Desencadeia Inundações Devastadoras na PolôniaOs moradores da região da Glatzer Neiße, na Polônia, estão preocupados com as inundações que se aproximam de sua localidade. Imagens de vídeo capturaram a fúria das águas de enchente.

06:40 Sofrimento com Inundações na Europa: Mortes Relatadas na Polônia e RomêniaA Polônia, a República Checa e a Baixa Áustria lidam com as consequências de uma enchente histórica, enquanto as condições na Romênia continuam críticas após chuvas intensas. Pelo menos oito mortes foram relatadas em vários países europeus devido às inundações: um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

06:12 República Checa: Evacuações Obrigatórias Devido a InundaçõesTempestades severas viram as águas de enchente engolirem cidades inteiras, como Jeseník nas montanhas Jeseníky e Krnov perto da fronteira com a Polônia, durante o fim de semana. Em Jeseník, serviços de emergência resgataram centenas de pessoas por barco e helicóptero. Após a retirada das águas de enchente, havia risco de deslizamentos em várias áreas.

05:49 Passageiros de Cruzeiro Presos em Viena Devido a InundaçõesOs passageiros de um cruzeiro não podem partir de Viena devido às graves inundações causadas pela chuva intensa no Danúbio. Cerca de 100 passageiros e 40 tripulantes a bordo do "Thurgau Prestige" não podem deixar o navio, de acordo com a SRF, citando a Thurgau Travel. Os passageiros não podem deixar o navio porque a passarela do cais está inundada. Outros navios em Viena também estão presos, e as autoridades decidirão quando e se os passageiros poderão partir, de acordo com a Thurgau Travel. Os passageiros foram informados de que podem precisar ficar no navio até pelo menos terça-feira. O "Thurgau Prestige" estava programado para viajar de Linz para Budapeste e voltar, mas agora está preso em Viena.

A tempestade tropical "Anett", conhecida internacionalmente como "Boris", causou inundações generalizadas e chuvas intensas na Polônia, República Checa, Áustria e Romênia. Pelo menos oito mortes foram relatadas até agora.

Os Países Baixos expressaram sua solidariedade com os países europeus afetados pelas inundações, incluindo Áustria, República Checa, Polônia e Romênia. O governo holandês se comprometeu a fornecer qualquer ajuda e apoio necessários durante esse momento desafiador.

As inundações na Europa também afetaram países vizinhos, com os Países Baixos experimentando altos níveis de rio devido à água excessiva da Áustria e de outros países. As autoridades nos Países Baixos emitiram alertas e estão monitorando de perto a situação para evitar qualquer possível inundação em áreas holandesas.

