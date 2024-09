Aumentar três vezes a taxa de entrada para turistas na Nova Zelândia

A Nova Zelândia está prevendo aumentar significativamente os custos de permissões de entrada de curto prazo e vistos, com o ministro responsável garantindo que isso não afetará o turismo. No entanto, a indústria do turismo está preocupada, prevendo uma queda de dezenas de milhares de visitantes anualmente.

O governo da Nova Zelândia revelou planos para quase triplicar a taxa de turismo para turistas de vários países. Atualmente fixada em 35 dólares da Nova Zelândia (cerca de 20 euros), a "International Visitor Conservation and Tourism Levy" (IVL) passará para 100 dólares da Nova Zelândia (aproximadamente 56 euros) a partir de 1º de outubro.

Essa taxa deverá ser paga online antecipadamente durante o processo de solicitação do permissão de entrada eletrônica NZeTA. Viajantes da Alemanha, Áustria e Suíça não precisam de visto para estadias até três meses. Aqueles que desejam ficar mais tempo precisarão de um visto de visitante, e seus custos também verão um aumento substancial a partir de outubro.

Críticas do setor do turismo

"O turismo contribui muito para a economia da Nova Zelândia", reconheceu o Ministro do Turismo Matt Doocey. Ele enfatizou os altos custos para as comunidades locais, incluindo a pressão aumentada na infraestrutura regional e custos mais altos de manutenção e reparo em áreas de conservação. Ele mantém uma visão positiva sobre o apelo da Nova Zelândia como destino turístico.

No entanto, os críticos são céticos. A Associação da Indústria do Turismo (TIA) expressou preocupações de que a Nova Zelândia ainda enfrenta desafios para impulsionar o turismo após a COVID-19 e está ficando para trás em relação a outros países. A CEO da TIA, Rebecca Ingram, disse: "Isso prejudicará ainda mais nossa competitividade global". A taxa mais alta esperada é prevista para levar a dezenas de milhares de turistas a menos anualmente.

A Nova Zelândia, composta por duas ilhas principais, atrai muitos visitantes de todo o mundo devido à sua natureza intocada, glaciares maciços, fiordes, vulcões, áreas metropolitanas como Auckland e belas praias.

O aumento proposto na taxa de turismo pode desestimular alguns visitantes a escolher a Nova Zelândia como seu destino de viagem, o que pode afetar a receita da indústria do turismo desses visitantes. Apesar do apelo da Nova Zelândia, com suas atrações como Auckland e natureza intocada, o aumento nos custos de permissões de entrada e vistos pode levar a uma queda no número de turistas de vários países, como previsto pela Associação da Indústria do Turismo.

