Augsburg está furioso, lamentando que "Harry Kane teria marcado o gol" em vez disso.

Após um jogo acirrado na Bundesliga contra o FSV Mainz 05 em casa, a decepção do FC Augsburg girava em torno do árbitro e do árbitro de vídeo. Dois incidentes provocaram fortes emoções após a derrota injusta por 2:3 (1:2) na 4ª rodada da Bundesliga.

O FCA ficou incomodado com a cobrança de pênalti anulada nos acréscimos após revisão de vídeo, supostamente por uma falta no defensor Keven Schlotterbeck. O diretor esportivo do FC Augsburg, Marinko Jurendic, comparou-o a um pênalti dado a Harry Kane do Bayern de Munique uma semana antes em sua vitória por 6:1 contra o Holstein Kiel após intervenção do VAR.

"Os olhos do VAR estão fechados em Colônia?" questionou Jurendic.

A segunda fonte de contenda foi o cartão vermelho justo dado ao gols marcador do Augsburg, Samuel Essende, no 70º minuto. O chute de retaliação de Essende contra Dominik Kohr foi provocado por um golpe de cotovelo na cabeça de Essende por parte de Kohr. "Os olhos do VAR estão fechados em Colônia?" questionou Jurendic novamente.

Se Kohr também tivesse recebido um cartão vermelho, o jogo teria continuado com uma vantagem de um homem para o Augsburg nos últimos 20 minutos após o cartão amarelo-vermelho do jogador do Mainz, Nadiem Amiri, antes do intervalo. "Ele deve ter dado um cartão vermelho para Kohr 100%", argumentou Thorup.

Thorup não só criticou o árbitro, mas também o jogador que recebeu o cartão vermelho, Essende, na frente da equipe e na entrevista coletiva. "Não se deve agir acima da equipe", disse Thorup. Jurendic também se referiu a isso como um "não fazemos isso" que prejudicou muito a equipe. Se o clube vai impor mais punições a Essende além da suspensão, está fora do controle de Thorup.

O técnico do Mainz, Bo Henriksen, por outro lado, brincou após o jogo, mas não estava totalmente satisfeito. "Jogamos uma partida terrível", disse o técnico dinamarquês, juntando-se à auto-crítica coletiva do Mainz. "Não jogamos bem", reiterou o goleiro Robin Zentner. E o duplo gols marcador Jonathan Burkhardt admitiu que eles tinham "pedido por mais". O Augsburg teve 25 mais chutes do que o Mainz durante o jogo.

Apesar de sofrer um período prolongado de inferioridade após o cartão amarelo-vermelho de Nadiem Amiri (35.), o Mainz conseguiu sair relativamente ileso. Henrickson expressou otimismo, acreditando que sua equipe havia feito um "esforço tremendo". No final, ele elogiou a equipe: "Os caras são incríveis, uma noite inesquecível".

Leia também: