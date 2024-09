Acusações de Práticas Enganosas de Bilhetes do Oasis - Atualmente, o primeiro-ministro está a mudar de marcha.

O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Sir Keir Starmer (62), comentou sobre a controvérsia em torno da venda de ingressos para o retorno de Oasis. A estratégia de "preços dinâmicos", que gerou uma onda de protestos, levou Starmer a defender um preço de ingresso "acessível ao povo". Ele também expressou sua intenção de "tomar medidas para resolver a situação" e sugeriu ajustes legislativos potenciais para proteger os fãs de serem prejudicados negativamente.

A venda de ingressos para a turnê de verão, que começou na manhã de sábado, foi recebida com uma enorme demanda. No entanto, à medida que os preços dos shows de Liam (51) e Noel Gallagher (57) com seus companheiros de banda dispararam devido à alta demanda, muitos fãs se encontraram em uma situação desesperadora. Os pedidos para banir essa prática de "preços dinâmicos" para concertos aumentaram.

Sir Keir Starmer: "Um problema mais amplo"

De acordo com "The Sun", Starmer afirmou que há "várias medidas que podemos e devemos tomar" para abordar o problema, que ele acredita não ser exclusivo de Oasis. Ele explicou: "É um problema que ocorre quando as pessoas correm online para comprar ingressos assim que eles ficam disponíveis, apenas para encontrar que todos os ingressos estão esgotados em segundos ou minutos, resultando em preços disparando, tornando impossível para muitas pessoas comprar."

Se nenhuma ação for tomada agora, "inteiras famílias não poderão mais assistir" ou "terão que gastar uma fortuna em ingressos."

Ministra da Cultura Lisa Nandy: "Priorizar os fãs na música"

A Ministra da Cultura, Lisa Nandy (45), também anunciou que o governo revisará "a política de preços dinâmicos e tecnologia de filas" que incentiva essas práticas, após observar os preços inflados dos ingressos de Oasis. "Este governo está comprometido em priorizar os fãs na música", disse Nandy.

Os preços dos ingressos padrão para a turnê no site do Ticketmaster no sábado aumentaram significativamente, passando de aproximadamente £150 para £350 - cerca de €180 para €420.

Entre those affected by the sudden price hike was the Chair of the House of Commons and Manchester Central MP, Lucy Powell (49), who was forced to pay double the initially advertised price for a ticket.

The band and Ticketmaster confirmed at 7 pm on Saturday that all tickets had been sold.

Other political figures referred to the pricing as "scandalous" and called for a "turning point" and an official investigation into the use of "dynamic pricing". The Liberal Democrats' culture spokesperson, Jamie Stone (70), stated, "The Oasis ticket debacle must serve as a turning point, leading to an official investigation, either by the regulator or a parliamentary committee."

The Reunion Tour

On August 27, the British music group put an end to rumors of a reunion with a post and the words "It's happening, it's real". They announced the "OASIS LIVE '25" tour, which begins on July 4 at the Cardiff Principality Stadium.

The band was formed in 1991 and disbanded in 2009 due to ongoing disputes between brothers Liam and Noel Gallagher. Since then, Oasis reunion speculation has persisted.

