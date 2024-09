Atualmente, o número de vítimas causadas por enchentes ultrapassa recordes de décadas.

15:21 Polônia Impõe Medidas de Emergência para Regiões Inundadas A Polônia instituiu medidas de emergência para áreas atingidas por enchentes. A administração de Varsóvia autorizou um decreto de emergência durante uma reunião de crise. O status de emergência permanecerá em vigor por 30 dias em seções das províncias da Baixa Silésia, Silésia e Opole. A medida permite às autoridades emitir ordens, suspensando temporariamente certas liberdades civis e direitos. Por exemplo, as autoridades podem direcionar mais facilmente evacuações de locais, zonas ou instalações específicos. Também podem proibir cidadãos de acessar certas áreas.

14:59 Frequências Elevadas de Chuva e Riscos de Inundações: Entrevista com Especialista Paisagens inundadas e ruas danificadas: uma das piores enchentes em várias décadas resultou em cenas trágicas na Áustria, Polônia, República Checa e Romênia. Mas por que eventos de chuva extrema e riscos de enchentes estão se tornando cada vez mais prevalentes? A ntv conversa com o especialista em água Georg Johann.

14:34 Serviços de Trem da Áustria Emitem Aviso de Viagem até Quinta-Feira Devido às condições climáticas severas em várias regiões da Áustria, os Serviços de Trem da Áustria (ÖBB) estenderam a recomendação urgente de viagem emitida em 13 de setembro de 2024 até 19 de setembro de 2024. A ÖBB incentiva todos os passageiros a adiar viagens não essenciais durante esse período. Os bilhetes existentes permanecerão válidos até 22 de setembro.

14:19 Número de Mortes por Enchentes Atinge pelo Menos 11 O número de mortos por enchentes na Áustria, Polônia, Romênia e República Checa aumentou para pelo menos 11. Segundo relatórios policiais, duas pessoas mais morreram na Áustria. Na República Checa, uma pessoa afogou-se no rio Krasovka na região oriental de Morávia-Silésia, confirmou o presidente da polícia Martin Vondrasek no rádio público. Anteriormente, oito mortes haviam sido relatadas nos quatro países. As autoridades checas também reconheceram pelo menos sete pessoas desaparecidas.

14:04 Governo Federal Oferece Ajuda a Pessoas Afetadas por Enchentes na Europa O governo federal ofereceu ajuda a pessoas afetadas por enchentes em vários países europeus. "As pessoas nos países vizinhos, nossos parceiros da UE e as de nossa própria terra devem entender: estamos acompanhando de perto a situação e estamos preparados para ajudar", declarou a porta-voz adjunta do governo federal Christiane Hoffmann em Berlim. A destruição na Áustria, República Checa, Polônia e Romênia é frequentemente catastrófica. Hoffmann acrescentou: "Vemos essas imagens com horror e ficamos chocados com as notícias de mortes e pessoas desaparecidas. Em nome do governo federal, expressamos nossas condolências e solidariedade a todos os afetados."

13:43 Orbán Adia Engajamentos Internacionais O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, adiou todos os "engajamentos externos" devido às enchentes em seu país. "Devido às condições climáticas extremas e às enchentes em andamento na Hungria, adiei todos os meus engajamentos internacionais", escreveu Orbán na plataforma online X. Ele não forneceu mais informações. Orbán havia sido agendado para participar de um debate sobre o programa de seis meses da presidência do Conselho Europeu da Hungria no Parlamento Europeu em Estrasburgo em 18 de setembro. O político de direita é frequentemente criticado pelo Parlamento Europeu e pela Comissão Europeia.

13:12 Ostrava Inundada: A Terceira Maior Cidade da República Checa Evacuações de emergência foram estendidas em Ostrava, a terceira maior cidade da República Checa, devido ao risco de enchentes iminentes. "Parece que houve várias quebras de diques em vários distritos", declarou o ministro do Meio Ambiente Petr Hladik após uma reunião de emergência. Os moradores foram resgatados parcialmente usando botes infláveis. Aproximadamente 100 metros cúbicos de água por segundo estão fluindo pelas quebras. Os esforços estão sendo feitos para preencher as lacunas com pedras. Ostrava, com cerca de 285.000 habitantes, fica na confluência de vários rios, incluindo o Oder e o Opava. A cidade mineira e industrial fica a cerca de 280 quilômetros a leste de Praga. O serviço de trem para Ostrava e além, em direção à Polônia, está completamente interrompido. Uma usina teve que ser fechada. Em Bohumin, próximo, as redes de água e telefone celular caíram devido às enchentes. O suprimento de água potável falhou em vários locais.

12:33 Chuva Recorde: 450 Litros por Metro Quadrado na Cidade Checa A chuva da depressão "Anett" é significativa: desde 13 de setembro, 450 litros de chuva por metro quadrado caíram em Serec, República Checa, perto da fronteira com a Polônia, explica o especialista em clima da ntv.de, Oliver Scheel. Em

11:59 Inundações no pico em Saxônia: Neiße transbordaAs águas na Saxônia estão aumentando. Em Dresden, o nível está em 5.62 metros, segundo o centro de controle de enchentes do estado, com o segundo nível de alerta de enchente ativado no domingo à noite. A marca para o terceiro nível de alarme, em 6 metros, é esperada antes do amanhecer de terça-feira. Até quarta-feira à noite, o nível do Elba em Dresden pode atingir seu pico. Em Schönau, na fronteira com a República Tcheca, o nível três de alarme está em vigor com uma altura de água do Elba de 6.13 metros. No entanto, o centro de enchentes prevê a diminuição das águas do Neiße em Görlitz. O pico da enchente é conhecido como a crista.

11:33 Quatro mortes na Áustria: Na Áustria, quatro mortes são atribuídas às enchentes, segundo a polícia. Dois homens idosos, com 70 e 80 anos, morreram em suas casas em comunidades de Baixa Áustria. Eles foram vítimas das águas da enchente dentro de suas residências. No domingo, um bombeiro morreu enquanto esvaziava um porão. Como a chuva persistiu por dias, um estado de emergência foi declarado na Áustria Oriental. Mais de 1.800 casas foram evacuadas e várias rodovias estão fechadas devido às enchentes.

11:01 Wrocław alerta para enchentes: Após fortes tempestades e enchentes no sudoeste da Polônia, a cidade de Wrocław (Breslau), na Baixa Silésia, se prepara para potenciais enchentes. O prefeito Jacek Sutryk declarou um alerta de enchente para a cidade, com foco no rio Oder. Ele enfatizou a monitoração 24/7 das barragens, a manutenção dos canais e o fechamento das passagens nas barragens em um vídeo no Facebook. A onda de enchente é esperada em Wrocław na quarta-feira. Anteriormente, esperava-se que a cidade não fosse afetada; no entanto, Sutryk revisou essas previsões, citando infraestrutura inadequada da enchente do Oder em 1997, que inundou um terço da cidade. No entanto, ele esperava que as águas da enchente não ultrapassassem os limites da cidade.

10:35 Governadora revisa situação das enchentes na Áustria: Apesar de uma breve pausa na chuva durante a noite, a situação das enchentes no leste da Áustria permanece crítica, segundo a governadora da Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner. Chuvas torrenciais semelhantes a monções, de até 80 litros por metro quadrado, são esperadas na segunda-feira. Uma preocupação chave são as barragens. "Há um alto risco de falha das barragens", alertam as autoridades. A vida está praticamente paralisada, com mais de 200 rodovias fechadas na Baixa Áustria, 1.800 edifícios evacuados e muitas escolas e jardins de infância fechados. Além disso, cerca de 3.500 famílias estão atualmente sem energia, e o alcance total dos danos é incerto. "Ajuda será fornecida às vítimas das áreas inundadas", prometeu a governadora. Em certas regiões da Baixa Áustria, cerca de 370 litros de chuva por metro quadrado caíram nos últimos dias - muito mais do que a quantidade média mensal.

10:10 Níveis do Elba aumentam na Saxônia: As águas do rio Elba na Saxônia continuam a subir. Em Dresden, a altura da água estava em 5.54 metros pela manhã, ultrapassando 6 metros antes do fim do dia, acionando um alerta de nível dois (de três). Neste nível, áreas urbanas podem ser inundadas. O nível de alarme três já foi atingido na estação do Elba em Schöna, na fronteira com a República Tcheca, com uma altura de água de 6.09 metros. Da mesma forma, o nível três está em vigor na Lusatian Neiße perto de Görlitz, na fronteira com a Polônia, com uma altura de água de 5.56 metros, pouco abaixo do gatilho de alerta de nível quatro. A seção da rodovia 99 em Görlitz foi fechada por motivos de segurança, de acordo com um porta-voz da polícia. O nível de alerta para o nível três é de 4.80 metros lá.

09:49 República Tcheca estabelece recorde com enchente do século: A primeira fatalidade nas enchentes na República Tcheca foi confirmada. A polícia também relatou sete pessoas desaparecidas. Em Bruntál, no distrito de Morávia-Silésia Oriental, um homem afogou-se no rio Krasovka. Três pessoas foram levadas pela água com um carro perto de Jeseník, nas montanhas Hrubý Jeseník, sem vestígios do veículo. Outros desapareceram em vários cursos d'água, como o rio Otava. Um idoso que mora em uma casa de repouso na fronteira com a Polônia também está desaparecido. O primeiro-ministro da República Tcheca, Petr Fiala, considerou a enchente "uma enchente do século" - uma que estatisticamente ocorre apenas uma vez por século no mesmo local. Anteriormente, foram relatadas fatalidades por enchentes em outros países da UE (entry 06:40): um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

09:17 Mulher cai no Neiße em Goerlitz: Uma mulher perdeu o equilíbrio e caiu no Neiße perto do Parkhotel Merkur em Goerlitz. De acordo com os relatórios iniciais da polícia, esse incidente ocorreu por volta das 9h17. Ela foi levada pela água por cerca de 700 metros antes de conseguir sair na margem perto da barragem de Vierradmühle. Atualmente, ela está recebendo tratamento em um hospital por hipotermia.

09:00 THW se Preparando para Emergência de Inundações na Alemanha OrientalA Agência Federal Alemã de Assistência Técnica (THW) está se preparando para potenciais inundações na Alemanha Oriental. De acordo com o chefe do departamento da THW, Fritz-Helge Voss, no "Morning Magazine" do ZDF, eles estão prontos para enviar equipes maiores para o Elba e Oder, se necessário. Voss incentiva os moradores a estocar suprimentos essenciais, já que a Alemanha teve sorte até agora, mas espera que o Elba, Neiße e Oder transbordem em breve. Até agora, a THW já enviou cerca de 140 pessoas para a Baviera e Saxônia, incluindo o local do acidente da ponte Carolabridge em Dresden. Voss implica que esta é a quarta grande inundação deste ano, enfatizando a necessidade de preparação e investimento em equipamentos, descrevendo esses custos como "despesas de adaptação ao clima".

08:43 Governo Polonês se Reune para Discutir Estado de DesastreO primeiro-ministro Donald Tusk convocou uma reunião de emergência do gabinete polonês na segunda-feira de manhã em resposta às graves inundações no sudoeste da Polônia. Tusk preparou um decreto para declarar estado de desastre, que o gabinete deve aprovar. Chuvas intensas causaram inundações no sudoeste da Polônia, afetando especialmente a cidade de Nysa na região de Opole. A sala de emergência do hospital local foi inundada com água do Glatzer Neiße, um afluente do Oder, de acordo com a agência de notícias PAP. Trinta e três pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, tiveram que ser evacuados de barco.

08:15 Baviera se Preparando para Mais Chuva e Aumento do Nível de ÁguaA situação de inundação na Baviera permanece precária, mesmo com a expectativa de mais chuva. A polícia relatou que a situação não melhorou durante a noite. O Hochwassernewsdienst (HND) prevê um aumento do nível de água novamente como consequência do tempo chuvoso que se aproxima. O HND prevê que os níveis de água no Danúbio em Passau, no Vils em Vilshofen e no Isar em Munique aumentarão novamente. A situação deve melhorar gradualmente a partir de quarta-feira, segundo o Serviço Meteorológico Alemão (DWD). De acordo com o DWD, os Alpes e a região fronteiriça podem receber chuva contínua de segunda-feira a terça-feira, com quantidades de chuva de 40 a 70 litros por metro quadrado possíveis, e até 90 litros em algumas áreas.

07:32 República Tcheca: Níveis de Inundações Continuam ElevadosNão há sinais de alívio nas zonas de enchentes e inundações na República Tcheca. A onda de enchentes no rio March (Morava) chegou a Litovel, a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga. entire streets are underwater, as reported by the CTK news agency. Authorities have appealed to the public not to hinder emergency services, as they expect further water level increases in the next few hours.

07:03 Quebra de Barragem Causa Inundações na PolôniaApós o rompimento de uma barragem na Polônia, os moradores temem as enchentes iminentes na área em torno do Glatzer Neiße. Vídeos captam a intensidade das águas da enchente.

06:40 Mortes Relacionadas a Inundações na Polônia e RomêniaA Polônia e a República Tcheca lidam com as consequências de uma enchente sem precedentes, enquanto a situação na Baixa Áustria está em ponto crítico após chuvas intensas. Pelo menos oito pessoas morreram devido a inundações em vários países da UE: um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis moradores da Romênia.

06:12 Inundações Resultam em Evacuações na República TchecaNa República Tcheca, as piores tempestades dos últimos anos levaram a cidades como Jesenik nas montanhas Hrubý Jeseník e Krnov na fronteira com a Polônia serem inundadas. Os serviços de emergência tiveram que resgatar centenas de pessoas em Jesenik usando barcos e helicópteros. Após a retirada das águas das enchentes, havia risco de deslizamentos em vários locais.

05:49 Passageiros de Cruzeiro Ficam Presos em VienaDevido aos níveis elevados de água no Danúbio devido às chuvas intensas, os passageiros de um cruzeiro fluvial suíço estão Currently stuck in Vienna. About 100 passengers and 40 crew members cannot leave the "Thurgau Prestige" ship, which is now secured to the shore, as the pier's gangway is submerged, according to the Swiss broadcaster SRF, citing Thurgau Travel. The passengers are unable to disembark because the pier's gangway is flooded. Local authorities will decide when and if passengers can leave the ship, as reported by the media. Passengers are informed they may have to remain on the ship until at least Tuesday. The "Thurgau Prestige" was supposed to sail from Linz to Budapest and back, but is now unmovable in Vienna.

The storm "Anett", internationally known as "Boris", has resulted in biblical rainfall and flooding across Poland, the Czech Republic, Austria, and Romania, causing at least eight fatalities so far.

In the midst of this widespread flooding, the administration in Warsaw has instituted emergency measures for affected areas in Lower Silesia, Silesia, and Opole provinces. Due to the severe flooding, the situation in eastern Austria remains critical, with over 200 roads closed and around 3,500 families without electricity.

Leia também: