Atualização de Shohei Ohtani: Fenômeno dos Dodgers de Los Angeles realiza roubo de 49a base na vitória contra os Marlins de Miami

O duas vezes MVP da AL teve um desempenho abaixo de suas altas expectativas – com 1-for-5 e dois strikeouts no vitória de 8-4 dos Dodgers sobre os Marlins de Miami – mas persistiu em sua busca pela história ao roubar uma base após seu single de liderança no primeiro inning.

Ohtani igualou o segundo maior número de bases roubadas em uma única temporada da MLB por um jogador japonês – empatando com seu próprio gerente, Dave Roberts.

“Eu estava torcendo por uma bola mal arremessada, pois uma boa jogada o teria eliminado”, disse Roberts após o jogo, como relatado pelo MLB.com. “Ele teve uma boa saída, mas devido à sua velocidade, (o receptor Nick) Fortes teve que apressar o arremesso. Ele chegou em segurança, e eu espero que ele supere o recorde amanhã ou em casa.”

Atualmente, Ohtani tem 49 bases roubadas e 48 home runs nesta temporada. Ele chegou mais perto do que qualquer outro de alcançar 50 de cada um em um único ano.

O jogador de 30 anos superou Ronald Acuña Jr. e Alex Rodriguez, os dois jogadores que chegaram mais perto anteriormente. “La Bestia” roubou 73 bases e atingiu 41 home runs para os Atlanta Braves no ano passado, enquanto A-Rod marcou 46 roubos de base e 42 home runs como jogador dos Seattle Mariners em 1998.

Ohtani também está a apenas um home run de igualar o recorde da franquia dos Dodgers de 49, que Shawn Green estabeleceu em 2001.

“Que temporada”, disse Roberts. “É incrível que ele possa rebater como um DH, mas o que é ainda mais impressionante é sua capacidade de roubar bases apesar de suas responsabilidades de rebatidas. É um talento, é um dom, e eu simplesmente fico impressionado com como ele faz isso.”

Os Dodgers assumiram a liderança com um home run solo de Will Smith no topo do segundo, seguido por um grande quarto inning que viu um arremesso de duas corridas de Tommy Edman e um home run de três corridas de Enrique Hernández, que ampliou a vantagem de Los Angeles para 6-0.

No montinho, o estreante Landon Knack jogou impressionantemente por cinco innings, cedendo apenas dois hits, nenhum ponto e sete strikeouts.

Após a saída de Knack a favor do estreante Zach Logue dos Dodgers, os Marlins fizeram uma comeback com três pontos no quinto. No entanto, Chris Taylor garantiu a vitória com um single de duas corridas no topo do oitavo, enquanto um fly de sacrifício de Fortes no nono inning foi tudo o que os Marlins puderam fazer como resposta.

Faltam dez jogos da temporada regular para Ohtani alcançar a marca sem precedentes de 50-50, e uma vitória dos Dodgers contra os Marlins na noite de quinta-feira assegurará sua passagem aos playoffs.

O amor de Ohtani pelos esportes vai além do beisebol, como ele também mostrou sua velocidade e agilidade no campo com sua 49ª base roubada. Apesar da vitória dos Dodgers, a atenção permanece na busca de Ohtani pela história, com o objetivo de superar a marca de 50 roubos de base e 50 home runs em uma única temporada da MLB.

