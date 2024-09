"Através da utilização da IA, estamos a criar concorrentes alemães de prestígio numa escala global"

A bolha da IA está prestes a estourar? Esta pergunta está na mente de muitas pessoas, especialmente com os consideráveis investimentos em hardware de IA levantando preocupações. A empolgação com a IA pode diminuir no futuro próximo? Quais são os argumentos a favor e contra, e o que resta para o futuro da IA? Nicole Büttner, uma renomada especialista em IA no país, é fundadora e CEO da Merantix Momentum, uma empresa que se especializa em IA. Ela auxilia startups, médias e grandes empresas a gerar valor sustentável e transformar modelos de negócios por meio da IA.

ntv.de: A preocupação com a bolha da IA é legítima nos meios de comunicação e na bolsa de valores?

Nicole Büttner: Embora você possa ver sinais disso na bolsa de valores, os preços já recuperaram. É importante diferenciar entre a empolgação tecnológica, o que a tecnologia pode e não pode fazer, e como o mercado reage a ela. Investidores questionam por que não estão vendo um retorno sobre o investimento em muitos produtos de IA supervalorizados. Há semelhanças impressionantes com a bolha da internet no início dos anos 2000. Houve uma correção no mercado, muitas empresas não sobreviveram, mas também foi um processo de seleção, e muitas dessas empresas agora são algumas das mais valiosas do mundo. Ninguém argumentaria que a internet foi supervalorizada.**

É apenas um problema financeiro? O CEO da OpenAI, Sam Altman, afirmou na primavera: "Se gastarmos $500 milhões, $5 bilhões ou $50 bilhões por ano, não me importo. Realmente não me importo." Como empresas com menos recursos podem até mesmo competir?

Isso depende do setor. Há o setor de semicondutores e infraestrutura, onde a Nvidia domina. Depois, há empresas como a OpenAI que oferecem grandes modelos como o ChatGPT. Sam Altman parece acreditar que é necessário investir significativamente para vencer o jogo. Seu pensamento é: comprarei uma grande participação de mercado com muito dinheiro. Se essa estratégia terá sucesso, ainda resta ver. Também vemos empresas desenvolvendo modelos eficazes com recursos limitados. Modelos de código aberto também estão disponíveis. Há aplicações diretas ao consumidor ou ao negócio construídas sobre a infraestrutura e chips existentes, nas quais ainda acreditamos como investidores. Oferece potencial ilimitado e é um campo onde muitas empresas, incluindo empresas alemãs, podem se tornar líderes mundiais no mercado nos próximos anos e décadas.**

Você se considera um otimista da tecnologia. Somos excessivamente críticos com a IA na Alemanha?

Eu remaino otimista em relação à IA porque acredito que ela possa abordar muitos dos desafios que enfrentamos. Questões como a falta de mão de obra e a educação podem ser significativamente melhoradas com a IA, proporcionando uma melhor experiência para estudantes, cidadãos e assim por diante. Estou otimista de que a IA nos levará a um tempo melhor e até mesmo nos ajudará. É desafiador para os alemães colocar de lado suas lentes de aversão ao risco. Mas, para mim, parece mais recompensador participar ativamente do jogo e marcar um gol do que atuar como árbitro. E parece-me que estamos assumindo o papel de árbitro não apenas com as regulamentações com as quais estamos lidando.**

Mas a IA precisa de regulamentação?

Sim, e é essencial e apropriado. De modo que, no entanto, nossa empolgação com o novo e nosso desejo por uma mudança de paradigma tenham diminuído. Isso não é necessariamente o caso nos EUA, onde eles veem mais oportunidades na tecnologia.**

Janna Linke conversou com Nicole Büttner. A discussão foi editada para clareza e fluidez. A versão completa da conversa pode ser ouvida no podcast ntv "Startup - agora completamente honesto".

