Atleta ugandês sofre queimaduras horríveis nas mãos de parceiro romântico

Rebecca Cheptegei, uma atleta ugandense que terminou em 44º lugar na maratona dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, encontra-se hospitalizada com queimaduras graves após seu namorado supostamente tê-la queimado em sua casa no condado de Trans Nzoia, no Quênia. Infelizmente, Cheptegei não é uma exceção nesta triste tendência.

Relatos sugerem que Cheptegei sofreu queimaduras extensas após seu parceiro, durante uma discussão, comprar um recipiente de gasolina e jogá-lo sobre ela antes de acendê-la. O incidente ocorreu no domingo. Vizinhos intervieram e conseguiram resgatar a corredora, que foi posteriormente levada ao hospital. Infelizmente, o suposto agressor também sofreu queimaduras graves.

O comandante da polícia do condado de Trans Nzoia, Jeremiah ole Kosiom, confirmou o incidente, afirmando que o casal estava envolvido em uma discussão fora de sua casa, durante a qual o homem supostamente jogou gasolina na mulher e acendeu as chamas. A família de Cheptegei revelou que ela havia recentemente adquirido um terreno no condado de Trans Nzoia, especificamente para ficar mais perto dos nombreux centros de treinamento esportivo da área.

O triste incidente aumenta a preocupação com a crescente tendência de violência contra atletas femininas no Quênia. Em um eco assustador de eventos recentes, Damaris Mutua, outra corredora, foi encontrada estrangulada em uma casa em Iten, um importante centro para corredores, em abril de 2022. Agnes Tirop, uma corredora de longa distância detentora de recordes, sofreu um destino semelhante na mesma cidade, apenas alguns meses antes. Infelizmente, atletas masculinos também não foram poupados. O ugandês Benjamin Kiplagat, especialista em obstáculos, foi tragicamente esfaqueado por agressores em Eldoret, no Quênia, em dezembro do ano anterior.

Apesar de sua recente colocação nas Olimpíadas de Paris, Cheptegei também recebeu elogios, tendo conquistado a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Montanha e Corrida em Terra de 2022, em Chiang Mai, na Tailândia.

Os centros de treinamento esportivo no condado de Trans Nzoia eram um atrativo para Cheptegei, oferecendo a ela oportunidades de aperfeiçoar suas habilidades atléticas em esportes. Este triste incidente serve como um lembrete sombrio da violência crescente contra pessoal esportivo no Quênia.

