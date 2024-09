Ativar o botão Amok por um indivíduo recém-contratado.

Em Wuppertal, um alarme falso disparou uma resposta considerável das forças de lei ao meio-dia. Por várias horas, foram enviados oficiais adicionais e um helicóptero, segundo boletins policiais. O alerta foi comunicado às autoridades por volta das 12h.

Após investigações mais aprofundadas no final da tarde, ficou claro que o alarme falso foi a causa do tumulto. A população nunca esteve em perigo, como enfatizado por um oficial de polícia. A causa exata desse alarme falso ainda está sendo investigada.

Segundo o jornal Bild, a nova funcionária da agência pode ter ativado acidentalmente o alarme em seu computador. Ainda não está claro se ela percebeu seu erro imediatamente. Uma vez ativado, não há necessidade de confirmação adicional; medidas imediatas são tomadas. O porta-voz da polícia especula que isso pode ter sido o caso e iniciou investigações adicionais.

Pessoal de operações especiais examinou a área por horas. Vários foram até mesmo enviados dentro do edifício, vasculhando todos os andares. "Suspeitamos de uma situação potencialmente perigosa, então estamos investigando", explicou o porta-voz da polícia inicialmente. No entanto, nenhuma situação perigosa foi encontrada durante a operação. As equipes foram finalmente dispensadas após cerca de quatro horas.

