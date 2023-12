"Até Maradona teria ficado orgulhoso", diz o treinador do Napoli ao golear o Ajax por 6-1 na Liga dos Campeões

A equipa italiana esteve em desvantagem no início do jogo, depois de um golo de Mohammed Kudus, mas respondeu demolindo os anfitriões com uma exibição impressionante.

Os golos de Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone complementaram os dois golos de Giacomo Raspadori para silenciar a Johan Cruijff Arena e manter os 100% de aproveitamento do Nápoles na Liga dos Campeões.

"Fizemos um grande jogo. Mostrámos aquilo de que somos capazes. Até Maradona teria ficado orgulhoso de nós", disse Spalletti aos jornalistas após o jogo.

Maradona, que morreu em 2020, nunca está longe das mentes dos adeptos do Napoli, depois de ter inspirado o clube na sua era de maior sucesso.

O clube não ganha um título de campeão desde 1987 e 1990, quando Maradona estava no seu auge, mas o desempenho em Amesterdão faz com que os adeptos sonhem com uma nova era dourada.

Spalletti, no entanto, está a tentar manter os pés no chão, apesar do início invicto da Serie A.

"Um jogo não muda a nossa vida. Foi um excelente desempenho. É muito bom ganhar assim, mas agora temos de voltar a pensar no próximo jogo. Há equipas na Serie A que estão muito bem", acrescentou.

Enquanto Maradona foi o astro da sua geração, o atacante georgiano Kvaratskhelia pode muito bem ser o astro da atual.

O jogador de 21 anos, que marcou o seu primeiro golo na Liga dos Campeões contra o Ajax, chegou ao clube esta época depois de uma breve passagem pelo Dinamo Batumi, da Geórgia.

Anteriormente, ele havia impressionado o Rubin Kazan, da Rússia, mas seu contrato foi suspenso em meio à invasão da Ucrânia.

A sua velocidade e o seu faro ofensivo fazem com que os adeptos estabeleçam paralelismos com Maradona e, desde então, ganhou a alcunha de "Kvaradona".

Apesar de ter marcado seis golos em 11 jogos com a camisola do Napoli e de ter sido alvo do interesse dos principais clubes europeus, Kvaratskhelia quer apenas continuar a evoluir.

"Não posso chegar perto de Maradona, mas vou dar tudo de mim para ser um grande jogador para este clube", disse ele aos repórteres no mês passado.

O Ajax, por sua vez, vai ficar a lamber as feridas depois de um encontro contundente.

O capitão Dusan Tadić culpou um verão turbulento pela derrota, tendo visto tantos jogadores experientes deixarem o clube no mercado de transferências.

"Temos sete ou oito jogadores novos. Quando se perde tantos jogadores, torna-se um pouco difícil", disse Tadić, que foi expulso no final do jogo.

"Então você precisa de mais partidas para colocar um ritmo na equipe."

O Napoli tem a chance de garantir seu lugar na fase eliminatória da Liga dos Campeões quando receber o Ajax na partida de volta em 12 de outubro, mas primeiro se concentrará em seu próximo confronto na liga contra o Cremonese no domingo.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com