Ataque da multidão segue outro desafio para o goleiro do Bayern

Após a explosão de Sven Ulreich durante o jogo do Campeonato Alemão entre Bayern Munich e Bayer Leverkusen (1:1), a Federação Alemã de Futebol (DFB) está analisando a situação. Um representante da DFB confirmou isso quando questionado a respeito. Ulreich foi solicitado a dar uma explicação imediatamente. Após isso, será tomada uma decisão sobre se serão apresentadas acusações contra o jogador de 36 anos ou se o incidente será arquivado.

Um vídeo de Ulreich causou comoção na internet, levando à intervenção da DFB. No vídeo, gravado durante o jogo do Bayern no sábado, o goleiro reserva do Bayern, visivelmente irritado, é visto no banco. Inicialmente, pode ser ouvido seu protesto audível de "ganho de tempo", seguido da ordem: "Pare com isso aí, seu idiota". Mais tarde, Ulreich é ouvido dizendo "Ei, ei, sente aí Rolfes, seu idiota". Há aplausos e pode ser ouvido um "vá em frente, Ulle".

Ulreich pede desculpas através do Bayern Munich

O diretor esportivo do Bayer, Simon Rolfes, respondeu à "Bild" dizendo "Não ouvi ou percebi isso. Cada indivíduo é responsável pelo próprio linguagem". De acordo com o "tz", o Bayern Munich afirmou que os comentários de Ulreich foram feitos no calor da competição. Ulreich reconheceu que sua linguagem foi inapropriada e se desculpou.

Durante o jogo, a equipe do Leverkusen frequentemente atrasava suas jogadas de lançamento, mesmo no segundo tempo. "Aos 32 anos, você tem experiência suficiente para saber que o Bayern estava atrás do gol de 2:1 nos minutos finais. Tivemos que desacelerar um pouco o ritmo do jogo", disse o meia Granit Xhaka à "Bild". "Eu disse ao Robert Andrich que um de nós tinha que cair. Ele disse que já estava com um cartão amarelo, então eu cuidei disso".

