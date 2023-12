Aston Villa contrata Philippe Coutinho por empréstimo do Barcelona até ao final da época

Coutinho vai reencontrar o treinador do Aston Villa, Steven Gerrard, que foi colega de equipa do jogador brasileiro durante duas épocas no Liverpool.

"Não creio que se tenha a alcunha de 'O Mágico' se não se for um futebolista especial", disse Gerrard aos jornalistas numa conferência de imprensa na quinta-feira.

"Não tenho nada além de coisas positivas a dizer sobre o jogador. Ele é meu amigo, por isso, se me fizerem perguntas, posso falar o tempo que quiserem."

Coutinho tem lutado desde que foi vendido pelo Liverpool ao Barça em 2018 por uma taxa relatada de £ 145 milhões (US $ 196,5 milhões) e passou um ano emprestado ao Bayern de Munique, onde também teve sucesso limitado.

O jogador de 29 anos mostrou flashes do brilhantismo que convenceu o gigante espanhol a fazer dele sua contratação recorde, mas a saída de Coutinho será bem-vinda, pois o clube procura liberar sua inchada folha salarial para registrar novos jogadores.

"O acordo, que está sujeito ao jogador completar um exame médico e receber uma autorização de trabalho, também inclui uma opção de compra e Philippe viajará para Birmingham nas próximas 48 horas", disse Villa em um comunicado na sexta-feira.

Vários clubes da Premier League e os principais clubes da Europa estavam interessados em contratar Coutinho, mas foi relatado que seu relacionamento com Gerrard deu a Villa a vantagem sobre seus rivais de transferência.

Fonte: edition.cnn.com