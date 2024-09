Aston Martin deixa a F1 com um movimento surpreendente

O bilionário canadense Lawrence Stroll garantiu a contratação do mais prestigiado designer da Fórmula 1, Adrian Newey. Sua saída dos campeões defensores Red Bull foi amplamente especulada, com uma mudança para a Ferrari parecendo iminente. No entanto, as coisas estão tomando um rumo inesperado.

Stroll não está deixando pedra sobre pedra para a "peça crucial do quebra-cabeça" e o "caminho para o sucesso". Newey vai embolsar uma quantia astronômica de 30 milhões de libras, aproximadamente 35 milhões de euros, na Aston Martin. A partir de março de 2025, o talentoso designer se juntará à equipe em ascensão da Fórmula 1. Como "Joint Technical Director" e acionista, Newey guiará a equipe para territórios inexplorados. Sua apresentação oficial ocorreu na terça-feira na sede principal de Silverstone.

"Ele é o melhor no que faz. Ninguém chega perto dele", declarou Stroll. "Ele é um cavalheiro, um vencedor, um lutador. Ele tem a paixão e a determinação para vencer". Apesar do Grande Prêmio do Azerbaijão acontecer no domingo (13:00/Sky e atualizações ao vivo no ntv.de), "a notícia mais significativa e emocionante de toda a Fórmula 1" está em andamento pela equipe de Stroll, ele acrescentou.

"Nosso objetivo é ter um carro melhor em 2025, mas nossa principal preocupação é com 2026", enfatizou Stroll. Após 2026, haverão novas regulamentações, e a tarefa desafiadora de Newey será construir o carro campeão do mundo do futuro. Ele já fez isso antes: Sebastian Vettel e Max Verstappen conquistaram títulos com carros projetados por Newey na Red Bull.

A indústria de cabeça para baixo

A decisão de Newey de sair em maio agitou toda a indústria. A Ferrari estava particularmente interessada em atraí-lo. Newey teria Lewis Hamilton como colega de equipe, que estava prestes a mudar da Mercedes para a Ferrari. No entanto, a Aston Martin ficou com a vitória.

A parceria é de longo prazo, com o papel de Newey claro: liderar a equipe com os pilotos Fernando Alonso (Espanha) e Lance Stroll (Canadá) da metade da tabela para o campeonato. "Estou absolutamente certo de que a Aston Martin fará um salto sem precedentes - talvez até neste ano", previu Ralf Schumacher na Sky.

O salário astronômico de Newey é "incrivelmente baixo" considerando o valor que ele acrescenta à equipe, afirmou Lawrence Stroll. Newey olhou para o desafio com otimismo, e Stroll o descreveu como "inspirador e impressionante". Sua "motivação principal" é "extrair o máximo desempenho dos carros", ele afirmou.

Inquietação na Red Bull

O sucesso de Newey na Red Bull se estende por anos, tendo estado com a equipe desde 2006. Vettel conquistou quatro títulos consecutivos de 2010 a 2013, e Verstappen triunfou nas últimas três temporadas. O mandato de Newey na Red Bull terminará no primeiro trimestre de 2025.

Nesta temporada, Verstappen ainda lidera o campeonato, mas há tensão na Red Bull. Mesmo antes do anúncio de Newey em maio, o ambiente havia azedado, e as controvérsias em torno do diretor da equipe Christian Horner no início da temporada permaneceram sem resolução. Recentemente, Verstappen se referiu ao carro como um "monstro", e seu pai, Jos, exigiu publicamente melhorias.

No entanto, o ambiente na Aston Martin mudou radicalmente desde que Newey se juntou. Alonso se referiu a isso como "o maior dia na história da equipe". "Adrian venceu mais títulos do que qualquer outra pessoa no campo", disse Lance Stroll, sorrindo de orelha a orelha.

A equipe Aston Martin se beneficiará grandemente da expertise de Newey, que servirá como seu Joint Technical Director e acionista, com o objetivo de guiá-los para territórios inexplorados. Contra as expectativas, Newey escolheu a Aston Martin em vez de uma possível mudança para a Ferrari.

Leia também: