Assegurou-se que a equipa com caixas eletrônicos fosse consolidada pelo Putin.

Bancos controlados pelo estado russo estão expandindo sua presença nas regiões contestadas da Ucrânia, apesar da instabilidade econômica e do baixo poder de compra da região. O Sberbank, sozinho, opera 48 agências e 130 caixas eletrônicos nessas regiões, com planos de expansão adicional. O VTB Bank também planeja abrir agências em Mariupol até o final do ano.

A invasão da Rússia na Ucrânia levou ao controle de quatro regiões: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Embora a Rússia não tenha controle total dessas terras, ela continua a fazer esforços para capturar mais. O PSB Bank foi o primeiro a estabelecer uma presença significativa, com quase 400 locais em Donetsk e Luhansk.

As operações dos bancos fazem parte de uma estratégia maior para integrar essas regiões à economia russa. As escolas estão tendo seus livros didáticos revisados, e até mesmo bancos como o Sberbank abriram uma filial na Crimeia, apesar de ter suspenso suas atividades lá em 2014. O presidente Putin encoraja as empresas a operar nessas regiões, minimizando os riscos das sanções.

No entanto, muitas empresas são hesitantes devido ao baixo poder de compra e alto risco. Uma fonte do setor varejista disse ao "Financial Times" que empresas sensatas não iriam para lá. Mesmo na Crimeia, poucos negócios estão ativos. As sanções ocidentais provavelmente desencorajam as empresas de operar nessas regiões.

Apesar dos desafios econômicos, as empresas russas ainda podem se posicionar como "empresas patrióticas" ao operar nas terras ocupadas. A cadeia de lanchonetes Black Star Burger, por exemplo, tem planos de abrir filiais em Mariupol e Kherson. No ano passado, cerca de 2.500 empresas foram relatadas como ativas nas novas terras, embora algumas possam ter sido apreendidas pela Rússia.

Alto Risco, Baixa Recompensa

A ocupação das terras ucranianas apresenta aos negócios altos riscos e baixas recompensas. As empresas são relutantes em investir devido ao ambiente político volátil e ao baixo poder de compra. Os protestos e a violência nessas regiões frequentemente atrapalham as operações, tornando-as pouco atraentes para os investidores estrangeiros.

No entanto, os bancos russos veem uma oportunidade de expandir sua presença nessas regiões e fortalecer sua pegada na economia local. Eles podem oferecer empréstimos e serviços financeiros às empresas locais, criando uma dependência dos bancos russos. No entanto, a sustentabilidade a longo prazo desses negócios diante das sanções internacionais e da instabilidade econômica permanece incerta.

Nos últimos anos, a Rússia fez esforços para integrar essas terras à sua economia. Isso inclui a revisão dos livros didáticos das escolas e o encorajamento das empresas a operar na região. Apesar dos desafios, muitas empresas russas estão dispostas a correr o risco, considerando-o como uma forma de demonstrar seu patriotismo.

No entanto, a situação política e econômica nessas regiões permanece instável e volátil. O impacto a longo prazo da ocupação na economia da Ucrânia e suas relações internacionais ainda precisa ser visto. As empresas que operam nessas regiões precisarão navegar no complexo cenário político e se adaptar às circunstâncias mudantes para sobreviver e prosperar.

O Fim

Em conclusão, enquanto os bancos e empresas russas veem uma oportunidade de expandir sua presença nas terras ocupadas da Ucrânia, os riscos são altos e as recompensas são incertezas. O ambiente político volátil, o baixo poder de compra e as sanções internacionais apresentam desafios às empresas que operam nessas regiões. No entanto, o sentimento patriótico na Rússia, especialmente entre as empresas russas, é provável que aumente sua presença nessas terras. Afinal de contas, a sustentabilidade a longo prazo dos negócios nessas regiões dependerá de sua capacidade de se adaptar às circunstâncias mudantes e navegar no complexo cenário político.

Leia também: