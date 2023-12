Ashleigh Barty quer a glória de Wimbledon a partir do primeiro lugar do ranking mundial

Ganhou o seu primeiro título do Grand Slam em Roland Garros no início deste mês e derrubou a japonesa Naomi Osaka do primeiro lugar do ranking mundial feminino.

Agora, a australiana de 23 anos está a tentar tornar-se a primeira australiana a ganhar Wimbledon desde que a sua ídola e mentora Evonne Goolagong Cawley ganhou o seu segundo título em 1980.

"Evonne tem sido uma campeã incrível do nosso desporto, é o ser humano mais genuíno que alguma vez conhecerá e até ser mencionada na mesma conversa que ela é um pouco alucinante para mim", disse Barty, que é apenas a segunda mulher australiana a ocupar o número 1 do ranking e a primeira desde Goolagong Cawley em 1976.

"Ela tem sido uma inspiração para mim, uma mentora para mim e uma amiga para mim, e qualquer coisa que chegue perto do que ela alcançou em sua carreira seria inacreditável."

Amor pela relva

A vitória de Barty por 6-1 6-3 sobre a adolescente checa Marketa Vondrousova em Paris fez dela a primeira australiana a vencer o Open de França desde Margaret Court em 1973.

Mas completar a dobradinha Aberto de França-Wimbledon é um dos feitos mais difíceis de alcançar no ténis, uma vez que os jogadores têm de fazer a transição do barro, que tem um alto balanço, para a relva, que tem um baixo balanço.

A última jogadora a ganhar títulos consecutivos em Roland Garros e Wimbledon foi Serena Williams em 2015.

No entanto, Barty tem experiência na relva, tendo sido campeã júnior de Wimbledon aos 15 anos e finalista vencida de pares em 2013.

"Nunca achei a mudança do saibro para a relva muito difícil", disse Barty, cuja vitória num evento de relva em Birmingham, Inglaterra, no domingo, a levou a número 1 do mundo.

"Adoro a época de relva e sinto-me muito confortável no campo de relva."

Ela está confiante de que pode ir além da terceira ronda no sorteio principal de singulares pela primeira vez na sua carreira.

"É um slam em que tive um sucesso incrível nos juniores e nos pares", afirmou.

"Adoraria tentar fazer um pouco da minha própria história e sair-me bem em singulares".

'Encontrando-me'

Nas últimas três semanas, o caminho invulgar de Barty para a glória no ténis captou a imaginação do mundo desportivo internacional.

Uma criança prodígio que foi apresentada ao ténis pelos pais quando tinha cinco anos, Barty chegou a número 2 do mundo no ténis júnior e foi duas vezes finalista de duplas do Grand Slam quando tinha 18 anos.

Mas teve dificuldade em lidar com a solidão da vida na digressão feminina e lutou contra a depressão. Sofrendo de esgotamento e do peso das expectativas, a jovem australiana abandonou o ténis em 2014.

No ano seguinte, juntou-se à equipa feminina de críquete Brisbane Heat, na Austrália, para a primeira edição da Big Bash League feminina de 2015-16. Embora fosse uma excelente jogadora, sentia falta da natureza competitiva do ténis. Após 14 meses de ausência, Barty regressou à digressão feminina em 2016, com a classificação de n.º 623.

A pausa deu-lhe um novo sopro de vida.

"Tenho quase a certeza de que não estaria a jogar [agora], para ser honesta", disse Barty. "Precisava de tirar este tempo para me refrescar e encontrar-me. Mas regressar foi a melhor decisão que alguma vez tomei."

Ela chegou à final de duplas do Aberto da França com Casey Dellacqua em 2017 e venceu o US Open de duplas com CoCo Vandeweghe em 2018.

Rejeição de Murray

Antes de conquistar o seu primeiro título de singulares do Grand Slam, Barty viu-se a braços com um dilema, quando recebeu uma mensagem de texto do antigo número 1 do mundo masculino Andy Murray, perguntando-lhe se queria jogar pares mistos durante o seu regresso de uma cirurgia à anca em Wimbledon.

"Foi provavelmente a decisão mais difícil que alguma vez tive de tomar, dizer não ao Andy", disse Barty.

"Ele perguntou-me antes do Open de França e eu já me tinha comprometido a jogar pares com a Vika [Victoria Azarenka], e acho que jogar três eventos é um pouco demais para mim.

"Queria ter a certeza de que podia dar o meu melhor tanto em singulares como em pares. Mas, sem dúvida, não foi uma decisão fácil, tive de pensar um pouco."

Favorita em Wimbledon

Barty está numa série de 12 vitórias consecutivas e é a favorita das casas de apostas britânicas para o título de Wimbledon.

Mas ela retirou-se do evento desta semana em Eastbourne por precaução, devido a uma lesão de longa duração no braço.

"É uma lesão que temos de tratar desde os meus 16 anos", disse Barty aos jornalistas.

"É apenas uma lesão por stress ósseo e temos de a tratar. Acho que vamos ficar bem e estaremos prontos para a próxima semana."

O treinador de ténis australiano Darren Cahill, antigo mentor de Andre Agassi, Lleyton Hewitt e Simona Halep, tem certamente Barty como favorita para Wimbledon, que começa a 1 de julho.

"Com a forma como joga, a confiança que ganhou nos últimos anos com o seu estilo, a variedade do jogo, a capacidade de fazer um slice bonito e baixo, acho que a Ash vai entrar como a jogadora a derrotar", disse Cahill à CNN Sport.

"Vamos ver como é que ela reage ao facto de ter ganho o seu primeiro Major. As pessoas reagem de formas diferentes, mas é uma coisa bonita para ela ter feito, ganhar o primeiro Major, colocá-lo no banco e veremos se consegue concentrar-se no trabalho para se sair bem em Wimbledon."

