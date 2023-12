Ashleigh Barty, número 1 do mundo, retira-se do Open de França devido a lesão

A campeã de 2019 estava claramente a lutar com os seus movimentos durante o seu jogo da segunda ronda com Magda Linette no Court Philippe-Chatrier, perdendo o primeiro set por 6-1.

Barty, que tinha uma cinta na coxa esquerda, deixou o campo para uma pausa médica antes de se retirar a meio do segundo set com os resultados empatados a 2-2, alegando uma lesão na anca.

"É de partir o coração", disse Barty aos jornalistas no final. "Tivemos uma época brilhante em terra batida e ter um pouco de azar com o tempo, mais do que qualquer outra coisa, ter algo de agudo a acontecer no fim de semana e ficar sem tempo contra o relógio é dececionante. Não nos tira os três meses brilhantes que tivemos, por muito que nos doa neste momento.

"Fizemos tudo, absolutamente tudo o que podíamos para me dar uma oportunidade. Foi um pequeno milagre termos conseguido entrar em court para a primeira ronda."

A australiana chegou a Roland Garros com a lesão, mas conseguiu passar o seu jogo da primeira ronda na terça-feira, apesar de precisar de tratamento na anca esquerda. Depois disso, admitiu que "não estava a 100%".

Tendo chegado ao jogo de quinta-feira com a perna esquerda enfaixada, o seu serviço pareceu prejudicado desde o início e, depois de ter salvo três pontos de break iniciais para empatar a partida a 1-1, Barty perdeu cinco jogos consecutivos para perder o primeiro set em 36 minutos.

Recebeu tratamento fora do court, mas não conseguiu continuar por muito mais tempo, caminhando até à rede e apertando a mão a Linette após o quarto jogo do segundo set.

"Tentei dar-me uma oportunidade, tentei dar-me uma oportunidade e ver como me sentia", disse Barty. "Obviamente que nos treinos, tivemos as nossas restrições e essencialmente tentámos manter-nos o mais frescos possível e não agravar a situação de forma alguma, mas num jogo isso é inevitável por vezes.

"Hoje piorou e estava a chegar a uma fase em que não era seguro. Por muito difícil que seja, ... tinha de ser feito. Desde o primeiro jogo que estava a lutar contra as dores, que se tornaram demasiado fortes".

A n.º 45 do mundo, Linette, passa para a terceira ronda. 45 do mundo, Linette passa à terceira ronda em Paris pela primeira vez desde 2017, onde vai defrontar a tunisina Ons Jabeur.

