Ashleigh Barty chega à primeira final de Wimbledon com uma vitória categórica sobre Angelique Kerber

A número 1 do mundo precisou de menos de uma hora e meia para derrotar a sua adversária por 6-3 e 7-6, enquanto a australiana procura o seu segundo título de Grand Slam.

Kerber, vencedora de Wimbledon em 2018, parecia estar no caminho certo para empatar a partida, mas foi quebrada para amar de forma enfática enquanto servia para o segundo set.

Barty demonstrou algum nervosismo ao tentar fechar o encontro, precisando de quatro match points para acabar por despachar a sua implacável adversária, depois de ter liderado por 6-0 no tie breaker.

"Isto é incrível", disse Barty após o jogo. "Este é quase o melhor jogo de ténis que alguma vez vou jogar e a Angie deu o meu melhor hoje. Estou incrivelmente orgulhosa de mim e da minha equipa e agora tenho a oportunidade, no sábado, de viver um sonho de infância.

"É preciso desfrutar da viagem e de todas as oportunidades que tenho de fazer com as pessoas de quem gosto e que me ajudam a ser o melhor possível. O importante é vir aqui e divertir-me. Jogar em frente a este público e num campo bonito - não há nada melhor.

"Tive altos e baixos e tudo o que se passou no meio deste percurso. Há muitas coisas que me levaram a este ponto e jogar a final em Wimbledon no sábado será a melhor coisa de sempre."

Barty, que ainda não perdeu um set nestes campeonatos, fez uma clínica de pancadas potentes misturadas com toques suaves na rede e o seu jogo equilibrado revelou-se demasiado forte para a sua adversária.

Três vezes vencedora do Grand Slam, Kerber, 25ª cabeça de série neste torneio, manteve o encontro renhido durante todo o tempo e só houve uma quebra de serviço no primeiro set, quando Barty roubou a liderança.

A jogadora de 25 anos, campeã do Open de França em 2019, é a primeira australiana a chegar à final de Wimbledon em 41 anos e procura emular os êxitos da compatriota Evonne Goolagong Cawley no Grand Slam de relva. Goolagong Cawley ganhou os títulos de singulares de Wimbledon em 1971 e 1980.

Barty vai defrontar Karolina Pliskova na final de sábado, depois de a checa ter derrotado Aryna Sabalenka por 5-7 6-4 6-4 num jogo emocionante em Wimbledon.

Ambas as jogadoras estavam a disputar a sua primeira semifinal de Wimbledon, mas não houve qualquer sinal de nervosismo quando as duas grandes jogadoras trocaram algumas jogadas ferozes desde o início.

O serviço de Pliskova parecia imperioso desde o início, mas uma dupla falta quando o set point estava a perder por 30-40 deu surpreendentemente a Sabalenka o primeiro set.

Sempre tão calma e controlada em court, Pliskova parecia um pouco abatida enquanto voltava para a sua cadeira, talvez perplexa com o facto de o set lhe ter fugido de repente.

No entanto, não mostrou sinais de estar a remoer a desilusão e entrou no início do segundo set com uma missão.

Estas duas jogadoras são conhecidas pelas suas potentes pancadas de fundo, mas, à medida que a qualidade do ténis continuava a melhorar, ambas mostraram uma finesse notável à volta da rede, com Pliskova em particular a mostrar toques hábeis para ganhar incríveis rallies consecutivos.

A checa conseguiu finalmente a quebra de serviço que o seu jogo merecia no quinto jogo do segundo set e acabou por conseguir aguentar o resto do set para empatar o encontro.

Pliskova começou o terceiro set da mesma forma, quebrando Sabalenka no seu primeiro jogo de serviço; a bielorrussa, que é certamente mais animada em court do que a sua adversária, começou a mostrar alguma frustração pela primeira vez.

Quando Pliskova estava a servir para o jogo a 30-15, Sabalenka bateu uma bola em direção à linha de fundo que foi anulada pelo juiz de linha. Sabalenka optou por não contestar, o que se revelou um erro, uma vez que a bola tinha de facto apanhado a linha.

Pliskova teve assim um match point, que converteu à primeira tentativa com mais um ás para garantir o seu lugar na sua segunda final de Grand Slam, onde espera fazer melhor do que fez na derrota para Kerber no Open dos Estados Unidos em 2016.

