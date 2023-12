Ashleigh Barty bate Marketa Vondrousova e vence o Open de França

Talvez tenha de mudar isso depois de vencer a jovem checa Marketa Vondrousova por 6-1 6-3 e tornar-se a primeira australiana a vencer o Open de França em terra batida desde Margaret Court em 1973.

"Hoje fiz o jogo perfeito", disse Barty ao público.

Vondrousova concordou.

"Acho que ela me deu uma lição hoje", disse a jovem de 19 anos.

Foi uma proeza que quase nunca aconteceu, uma vez que Barty abandonou o ténis há cinco anos - sobrecarregada pelas expectativas após uma carreira júnior brilhante - e chegou a jogar críquete profissional antes de regressar em 2016.

"Nem sei se estaria aqui sentada a falar convosco se estivesse a jogar ténis, se não me tivesse afastado", disse.

"É obviamente uma parte da minha vida com a qual precisava de lidar e sinto que foi a melhor decisão que tomei na altura, e foi ainda melhor quando regressei."

A bem-amada jogadora de 23 anos, com um grande forehand e um repertório variado, tem vindo a seguir uma trajetória ascendente desde então e subirá seis lugares para o segundo lugar do mundo, atrás de outra jovem estrela, Naomi Osaka, de 21 anos, quando forem divulgadas as novas classificações de segunda-feira.

A habilidade de Barty é tal que, depois de vencer Wimbledon júnior aos 15 anos, ela se tornou campeã de Grand Slam tanto em simples quanto em duplas.

LEIA: Local da semifinal feminina é 'injusto e inapropriado'

Barty gosta de usar o termo "cheapies" para descrever erros não forçados e não foram muitos os que saíram da sua raquete contra Vondrousova naquela que foi a final feminina mais desequilibrada em Roland Garros - em jogos - desde que Justine Henin derrotou Ana Ivanovic por 6-1 6-2 em 2007.

Talvez fosse o momento certo, já que nas últimas seis finais não faltou drama.

Visite a CNN Sport para mais notícias e vídeos

Henin possuía um maravilhoso e versátil backhand slice que pode ajudar nas posições defensivas, neutralizar as adversárias e conseguir aqueles golpes baratos.

E com Vondrousova na reta final do segundo set contra Barty, um slice de quadra cruzado de muito além da linha de base deixou a canhota desnorteada para um winner limpo.

Grande início

O início de Barty foi provavelmente a chave do encontro. Isto depois de a final ter sofrido um atraso de cerca de uma hora e meia devido ao facto de a meia-final masculina entre Novak Djokovic e Dominic Thiem ter de ser concluída - com mais uma interrupção devido à chuva.

Foi a primeira final de um Grand Slam tanto para Barty - que nunca tinha passado da segunda ronda em Paris - como para Vondrousova. Mas a australiana está mais estabelecida do que a sua adversária e, portanto, habituada a jogar em palcos maiores.

Em março, por exemplo, Barty venceu um dos maiores torneios fora dos Grand Slams, o Miami Open. Vondrousova, por sua vez, nunca tinha jogado no principal estádio Philippe Chatrier.

Essa experiência extra foi fundamental.

Barty ganhou rapidamente uma vantagem de 4-0, um dia depois de ter vencido outra jovem, Amanda Anisimova, por 5-0 nas meias-finais.

No entanto, a americana recuperou a vantagem de um set e de um break, o que significava que Barty tinha de recuperar para chegar à final.

Ela não cometeu o mesmo erro duas vezes.

"Ontem foi uma montanha-russa absoluta", disse Barty. "Não há maneira de o fazer. Acho que joguei um ténis muito bom e um ténis muito mau.

"Hoje, continuei a dizer a mim própria: 'Posso nunca mais ter esta oportunidade', por isso, tenta agarrá-la com as duas mãos."

Barty bateu 27 winners contra 26 erros não forçados no sol do final da tarde que contrariou a chuva do início do dia. Os ventos que afectaram tão drasticamente as semifinais masculinas de sexta-feira ainda eram algo que Barty e Vondrousova tinham de enfrentar, mas não tão drásticos.

Vondrousova, assim como Barty, possui um toque muito bom. Mas o drop shot de que ela gosta raramente funcionou, ao contrário do que aconteceu nas rondas anteriores.

Vondrousova foi capaz de recuperar de posições ameaçadoras nos seus dois jogos anteriores contra Johanna Konta e Petra Martic - a perder 5-3 no primeiro set e a salvar set points - mas Barty não foi tão generosa.

Primeiro set perdido

Vondrousova ainda não tinha perdido um set antes da final, pelo que a vitória de Barty no primeiro set, e em pouco tempo, deve ter sido um golpe.

Se a canhota tivesse vencido, Vondrousova ter-se-ia tornado a primeira adolescente a ganhar um Major desde Maria Sharapova no US Open de 2006 e a primeira em Roland Garros desde Iva Majoli em 1997.

"Acho que estou orgulhosa de mim mesma em tudo, porque tenho apenas 19 anos e ganhei seis partidas difíceis", disse Vondrousova, cujos pais estavam presentes. "Foram duas semanas fantásticas para mim.

Barty fez história com o seu título na superfície em que tinha pouca experiência.

"No início do ano, disse à minha equipa que estava preocupada com a possibilidade de cair", afirmou Barty. "E posso dizer com sucesso que chegámos ao fim da época de terra batida e não caí uma única vez. Por isso, estou muito contente com isso".

E adivinha qual é o próximo Grand Slam? Wimbledon. Em relva.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com